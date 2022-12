Wird Silvester rekordverdächtig warm und stürmisch in RLP?

Weihnachten war eher mild und nass - und auch nach den Feiertagen wird es in Rheinland-Pfalz vorerst wenig winterlich.

Schuld ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ein Tief bei den Britischen Inseln, das milde Luft bringt und für wechselhaftes Wetter sorgt. Sonne, Regen - und teils böiger Wind, das klingt eher nach April als nach Wintereinbruch.

Der Dienstag bleibt nach Angaben der Meteorologen wolkig, weitgehend trocken und mit Höchstwerten bis sieben Grad kühler als zuletzt. Der Mittwoch wird nasser und dabei wieder wärmer, in der Nacht kann es im Bergland teils ordentlich pusten - mit stürmischen Böen bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Und am Donnerstag gehen die Temperaturen mit bis zu 12 Grad wieder in den zweistelligen Bereich.

Aussichten für die Silvesternacht: rekordverdächtig mild

"Was wir da sehen, sieht wenig winterlich aus", so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke zur Temperaturprognose für die kommenden Tage. Der Jahreswechsel werde wahrscheinlich außergewöhnlich mild ausfallen - die Meteorologen erwarten Werte von 15 bis 16 Grad, eventuell kann es sogar noch wärmer werden. Das würde sogar am Silvester-Temperaturrekord des Vorjahres kratzen: 2021 wurden in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Silvestertag 16,4 Grad gemessen.

Droht Orkan in der Silvesternacht?

Einige Wettermodelle rechnen damit, dass es in der Silvesternacht schweren Sturm in Teilen Deutschlands geben könnte. Von der Nordsee bis nach Rheinland-Pfalz seien demnach Böen bis 110 km/h möglich, in Höhenlagen noch mehr - das wäre Orkanstärke. Der Deutsche Wetterdienst weist allerdings darauf hin, dass eine genaue Vorhersage darüber, wo es wie heftig bläst, derzeit noch unsicher sei. Es werde aber auf jeden Fall windig.