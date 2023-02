Es muss schon eine besondere Situation sein, wenn ein Ermittlungsrichter entscheidet, einen 16-Jährigen in Untersuchungshaft zu stecken. In Mainz ist das nun passiert.

Die Mainzer Staatsanwaltschaft teilte mit, dass der 16-Jährige aus Ingelheim am Donnerstag dem Ermittlungsrichter am Mainzer Amtsgericht vorgeführt wurde. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, weil Wiederholungsgefahr bestehe. Ihm werden Sexual- und Raubdelikte vorgeworfen. Er wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Keine Einzelheiten bekannt - Opfer sollen geschützt werden

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht es um insgesamt drei Sexualdelikte, die dem 16-Jährigen vorgeworfen werden. Weitere Einzelheiten wollen die Verantwortlichen zu diesem Zeitpunkt nicht veröffentlichen - zum einen, um die Opfer zu schützen, zum anderen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Festnahme nach Raub in Bingen

Neben den Sexualdelikten werden dem 16-Jährigen außerdem schwerer Raub und schwere räuberische Erpressung zur Last gelegt. Die Tatorte haben sich laut Polizei alle im Landkreis Mainz-Bingen befunden. Festgenommen wurde der Beschuldigte am Mittwochabend in der Nähe des Binger Bahnhofs. Dort hatte er laut Polizei einem Jugendlichen Handy, Kleidungsstücke und Kopfhörer geraubt.