Die Polizei hat einen jungen Mann und eine junge Frau festgenommen. Sie sollen in der Garage der Kupferbergterrasse in Mainz randaliert und vergangene Woche ein Feuer gelegt haben.

Am Mittwochmorgen war die Polizei über den Notruf in die Tiefgarage der Mainzer Kupferbergterrasse, einem Wohnkomplex, gerufen worden. Mehre Menschen hatten gemeldet, dass dort Unbekannte randalieren würden. Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte zwei Jugendliche fest: eine 20-Jährige aus dem hessischen Taunusstein und einen 18-Jährigen aus Mainz.

Jugendliche verwüsten Tiefgarage

In der Tiefgarage habe sich ein "wüstes" Bild gezeigt, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Mindestens elf Autos seien beschädigt worden. So hätten die Verdächtigen an einem Porsche die Windschutzscheibe zertrümmert und im Innenraum Löschpulver verteilt. An weiteren Autos zerschlugen sie laut Polizei ebenfalls die Scheiben und stahlen Gegenstände aus den Innenräumen. Zudem hätten die beiden den Inhalt eines Feuerlöschers komplett über die ganze Parkebene verteilt. Diese habe aufwendig gereinigt werden müssen.

Vorwurf: Vandalismus und Brandstiftung

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die beiden Jugendlichen aber nicht nur für das Chaos in der Tiefgarage verantwortlich sein. Sie werden auch verdächtigt, am vergangenen Freitag im Mainzer Stadtteil Bretzenheim einen Brand gelegt zu haben. Dabei hatten Flammen von der Garage auf das Wohnhaus übergegriffen. Das Haus konnte rechtzeitig geräumt werden, so dass keine Bewohner verletzt wurden. Die junge Frau und der jungen Mann waren damals bei der Fahndung bereits vorübergehend festgenommen worden.

18-Jähriger in Untersuchungshaft

Da der 18-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz vorgeführt. Dieser ordnete daraufhin Untersuchungshaft an. Der 18-Jährige wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Geschädigte und Tatzeugen werden gebeten, sich an das Haus des Jugendrechts in Mainz zu wenden.