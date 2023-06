per Mail teilen

An Mainzer Grundschulen und Realschulen Plus gehören Schulsozialarbeiter längst zum Alltag. Inzwischen hat die Stadt auch Geld für Stellen an Gymnasien.

An den Mainzer Gymnasien war es bisher nicht selbstverständlich, dass sich Kinder und Jugendliche an Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter wenden konnten. Vor etwa einem Jahr wurden an den sechs staatlichen Gymnasien zum ersten Mal jeweils ein Schulsozialarbeiter eingestellt. Inzwischen seien diese sechs Stellen nicht mehr befristet und würden derzeit in Vollzeitstellen umgewandelt, heißt es von Seiten der Stadt.

Auch an Gymnasien gibt es Kummer

Am Frauenlob-Gymnasium in der Innenstadt ist zum Beispiel Petra Eichmann-Beitz Ansprechpartnerin für Schülerinnen und Schüler. Themen, um die es in den Gesprächen geht, sind unter anderem Leistungsdruck, Depressionen, Trennung oder Scheidung der Eltern.

Schulsozialarbeit ist kein Tabu mehr

Stefan Moos ist Schulleiter am Frauenlob-Gymnasium in Mainz. Seit vielen Jahren hat er für die Sozialarbeit gekämpft. "Vor zehn Jahren sagten mir Schulleiter-Kollegen: Sag das nicht zu laut, das wirft ein schlechtes Bild auf deine Schule." Das habe er so nie akzeptieren wollen, sagt Moos.

"Ich glaube, eine Schule steht besser da, wenn sie sich um die Dinge kümmert"

Die Zusammenarbeit mit der längst etablierten Schulseelsorge und der neuen Sozialarbeiterin sei wichtig und gut, sagt Schulleiter Stefan Moos. "Es ist von großem Vorteil, dass Petra Eichmann-Beitz als Schulsozialarbeiterin nicht nicht zum Kollegium gehört".

Auf einem Plakat informiert die Stadt Mainz in mehreren Sprachen über die Sozialarbeit an staatlichen Schulen. Es wird unter anderem erklärt, dass sowohl in Einzelfällen geholfen als auch mit Klassen und Gruppen gearbeitet wird. SWR Wolfgang Seligmann

"Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter bieten Beratung und Unterstützung bei vielen Fragen an, ob nun im schulischen oder im privaten Bereich."

Es sei politischer Konsens gewesen, dass zunächst die Schulformen, von denen man annahm, dass sie einen höheren Beratungsbedarf hätten, zuerst mit Schulsozialarbeitern versorgt worden seien, sagte Eckart Lensch, Sozialdezernent der Stadt Mainz. Diese Entscheidung sei auch eine Frage des Geldes gewesen. Jetzt könnten aber aus Fördermitteln, die während der Coronazeit der Stadt zugeteilt wurden, auch die Gymnasien mit Schulsozialarbeitern versorgt werden.

Mit dem Start des Schuljahres 2023/2024 wird es nach Angaben der Stadt insgesamt 42 Stellen in Mainz geben. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind an Grundschulen, Berufsbildenden Schulen, Realschulen Plus, Integrierten Gesamtschulen und Gymnasien tätig.