Ein kurioser Fall wird am Donnerstag vor dem Amtsgericht in Mainz verhandelt. Vor Gericht steht eine 29-jährige Frau, die ihren Freund mit dem Auto angefahren haben soll. Trotzdem soll er mit ihr geflüchtet sein.

Das Ganze ereignete sich in Nierstein vor etwa drei Jahren. Die 29-jährige Angeklagte war gemeinsam mit ihrem Partner mit dem Auto unterwegs. Sie saß am Steuer - allerdings ohne Führerschein. Nach Angaben eines Gerichtssprechers gerieten die beiden in einen Streit, woraufhin der Mann aus dem Auto ausstieg und wegging.

Das schien die Frau offensichtlich noch mehr in Wut versetzt zu haben: Sie fuhr daraufhin mit knapp 30 km/h auf ihren Freund zu - ohne zu bremsen. Der Aufprall war so heftig, dass er durch die Luft geschleudert wurde und mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe prallte, so der Gerichtssprecher.

Opfer und Täterin zusammen geflüchtet

Das Kuriose: Danach stieg der Mann wieder ins Auto ein und die beiden verließen gemeinsam die Unfallstelle. Die Frau ist nun in mehreren Fällen angeklagt - unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.