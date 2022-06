Polizei Mainz bastelt Rampe für Entenfamilie

per Mail teilen

Eine Entenfamilie hatte sich in den Mainzer Fastnachtsbrunnen verirrt. Die Mainzer Polizei baute eine Rampe für die Entenmama und ihre acht Küken.

Am Dienstagnachmittag alarmierten aufmerksame Tierfreunde die Polizei. Sie hatten beobachtet, dass die Enten zu erschöpft waren, um allein aus dem Fastnachtsbrunnen am Mainzer Schillerplatz zu kommen. Der Brunnenrand wurde für die acht Küken und ihre Mama zum unüberwindbaren Hindernis.

Also rückte eine Streife mit einer Polizistin und zwei Polizisten an, um der Entenfamilie zu helfen. Hilfe zur Selbsthilfe geben, schien ihnen die beste Idee. Eine Rampe musste her, um der Entenfamilie zu ermöglichen, ganz nach Belieben allein aus dem Brunnen zu watscheln oder weiter zu planschen.

Polizei Mainz baut Entenrampe in Fastnachtsbrunnen Pressestelle Polizei Mainz

Mainzer Polizisten stellen ihr Basteltalent unter Beweis

Doch selbst ein gut ausgestatteter Streifenwagen verfügt nun mal nicht über eine Entenrampe. Die Polizisten mussten damit ihr eigenes Basteltalent unter Beweis stellen. Mit Erfolg: Eine Getränkekiste als Rampenstütze, zwei Kunststoffplatten als Entenwatschelweg, ein paar Streifen festes Klebeband und fertig war die Entenrampe. Bei ihrer Bastelarbeit wurden die Polizisten von einigen Passanten unterstützt.

"Ich glaube, die Kollegen hatten auch richtig Spaß dabei."

Wie die Entenmama mit ihren Kleinen in den Fastnachtsbrunnen geraten war und woher sie kamen, konnte die Polizei nicht klären. Fest steht aber, die Entenrampe hat sich bewährt. Am späten Dienstagabend jedenfalls war die Entenfamilie wieder aus dem Brunnen ausgezogen.