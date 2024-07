Polizei befreit Kleinkind in Mainz aus heißem Auto

per Mail teilen

Keine Sorge: In diesem Fall hat niemand sein Kind im überhitzten Auto zurückgelassen. Der kleine Junge hatte sich aus Versehen selbst eingesperrt. Ein Einsatz für die Bundespolizei.

Montagnachmittag in Mainz, es ist um die 30 Grad warm. Eine Mutter parkt ihr Auto mit ihrem 16 Monate alten Kind auf dem Park und Ride Parkplatz am Mainzer Hauptbahnhof und steigt aus. Genau in diesem Moment drückt nach Angaben der Bundespolizei der Junge von innen den Knopf der Zentralverriegelung - der Autoschlüssel liegt jedoch noch im Auto.

Bundespolizisten schlagen Autoscheibe ein

Die 30-jährige Mutter steht vor dem Auto und ruft um Hilfe, als ein Passant sie bemerkt und der Bundespolizei Bescheid sagt. Das Auto ist bereits stark überhitzt und der Junge schwitzt, so erzählen es die Beamten später. Die Polizisten schlagen nach eigenen Angaben kurzerhand die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein.

Daraufhin machen sie das Auto auf und befreien den Jungen. Der Rettungsdienst kümmert sich um den Jungen. Verletzt ist er nicht - nur ein Polizist schürft sich bei der Befreiungsaktion leicht die Haut auf.