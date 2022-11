"Orange Days" in Rheinhessen - Gegen Gewalt an Frauen

"Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen"

Mit Aktionen, Ausstellungen, Fahnen und Lichtsignalen setzen Städte und Kirchen am Freitag (25. November), dem "Orange Day", dem "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen", ein deutlich sichtbares Zeichen. Fahnen an öffentlichen Gebäuden, Museen und Hochschulen sollen das Thema Gewalt an Frauen in das öffentliche Bewusstsein rücken. Aktionen und Kampagnen informieren über Gewalt gegen Frauen und weisen auf Hilfsangebote hin, so etwa in Aalen, Ulm, Biberach und Neu-Ulm.

Der "Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen" wurde 1981 von Frauen- und Menschenrechtsorganisationen ins Leben gerufen. Seit 1991 läuft der Aktionstag als offizielle Kampagne "Orange the World!" der Vereinten Nationen, die sich bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, erstreckt.