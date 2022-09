Neue Tiefgarage am Mainzer Rathaus bekommt Kennzeichenerfassung

per Mail teilen

Benutzerfreundlicher, heller und energieeffizienter soll die neue Rathaus-Tiefgarage sein - jetzt ist sie so gut wie fertig.

Nach rund 16 Monaten Sanierungszeit sei man nun am Ziel, heißt es von den Projektleitern. Eröffnet würden zunächst drei von vier erneuerten Ebenen mit insgesamt knapp 400 Parkplätzen. Die oberste Parkebene könne erst mit der Sanierung des darüber liegenden Jockel-Fuchs-Platzes fertiggestellt werden.

Neue LED-Lampen und Photovoltaik auch für E-Autos

Die Rathaus-Tiefgarage wurde den Angaben zufolge für knapp 12,5 Millionen Euro saniert. Sie sei unter anderem mit einem neuen Lüftungssystem und modernen LED-Lampen ausgestattet, die rund 60 Prozent weniger Energie verbrauchen würden als vorher.

Zudem werde auf dem Dach der Rheingoldhalle eine Photovoltaik-Anlage installiert. Sie soll die Garage und bald auch bis zu 26 E-Lade-Parkplätze mit Strom versorgen. Mit der Sanierung ist nun auch die Wasserversorgung der Tiefgarage von der des Rathauses abgekoppelt. So gibt es nun für die Sprinkleranlagen einen eigenen Tank, der 160.000 Liter Wasser fasst.

Die Einfahrt zur frisch sanierten Tiefgarage am Mainzer Rathaus. SWR Sarina Fischer

Kennzeichenerfassung soll Papiertickets ablösen

Hinzu komme die neue Technik, mit der Autokennzeichen beim Einfahren automatisch erfasst würden – damit könne man bald ganz auf Papiertickets verzichten. Zur Wiedereröffnung am 6. Oktober werde dies aber noch nicht der Fall sein, so die Betreiber. Man sei technisch noch nicht ganz so weit.