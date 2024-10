Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Vermutlich ein Streit um Drogen ist am Samstagabend in Bad Kreuznach eskaliert. Ein Mann verletzte einen anderen mit einem Messer so schwer, dass der später im Krankenhaus starb.

Gemeinsam mit einem dritten Mann hatten sie sich in der Kirschsteinanlage in Bad Kreuznach getroffen. Die Polizei vermutet, dass Täter und Opfer dort über Drogengeschäfte in Streit geraten waren. Mit Stichverletzung ins Krankenhaus geschleppt Dann eskalierte die Auseinandersetzung offenbar so, dass der Täter ein Messer zückte. Damit soll er seinem Opfer, einem 35-Jährigen, eine tiefe Stichwunde in der Schulter zugefügt haben. Zusammen mit dem dritten Mann konnte sich der Schwerverletzte noch in die Notaufnahme eines nahegelegenen Krankenhauses schleppen. Dort war er dann nach Angaben der Polizei kurze Zeit später gestorben. Bad Kreuznacher Richter ordnet Untersuchungshaft an Der Täter flüchtete laut Polizei vom Tatort. Er sei jedoch noch in der Nacht vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurde der Mann am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Seitdem sitzt der 32-Jährige wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft.