Noch nie haben so viele Menschen in Mainz übernachtet wie im vergangenen Jahr. Das liegt vor allem an Messen und Kongressen.

Die Tourismus-Verantwortlichen der Stadt Mainz strahlen über das ganze Gesicht, als sie die Zahlen für das vergangene Jahr vorlegen: 2023 gab es 1,065 Millionen Übernachtungen, so sagt es die Statistik. Damit knackt Mainz die "magische Grenze" von einer Million Übernachtungen und nicht nur das: Gleichzeitig sind es auch noch zehn Prozent mehr Übernachtungen als im Jahr zuvor. Kein Wunder, dass es viele zufriedene Gesichter gibt.

Damit liege die Zahl der Übernachtungen in Mainz sogar noch über dem Landes- und Bundestrend, so Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos). Das freue ihn sehr. Nach der Corona-Zeit sei Mainz nach wie vor ein beliebtes Ziel für Touristinnen und Touristen.

Kongresse und Weinmärkte ziehen die Menschen nach Mainz

Laut Marc André Glöckner von mainzplus CITYMARKETING kamen 2023 die meisten Gäste nach Mainz, um an Kongressen oder Messen teilzunehmen. Das zeige sich laut Glöckner daran, dass die stärksten Besuchermonate Mai und September waren - die Monate, in denen auch die meisten Kongresse in der Stadt veranstaltet wurden.

Gleichzeitig spielt aber auch der Freizeittourismus eine wichtige Rolle. Beispielsweise ziehen laut Glöckner die Weinmärkte viele Menschen in die Mainzer Innenstadt und an das Rheinufer. Für Oberbürgermeister Haase spielen auch neue Veranstaltungen wie "Mainz leuchtet" eine wichtige Rolle, da sie ein tolles Bild von der Stadt erzeugten.

Urlaub im eigenen Land

Knapp Dreiviertel aller Mainz-Besucherinnen und Besucher kamen im vergangenen Jahr aus Deutschland. Die meisten reisten aus Rheinland-Pfalz selbst an oder kamen aus angrenzenden Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Baden-Württemberg.

Gäste aus dem Ausland kamen laut Glöckner vor allem aus den USA, Großbritannien, der Schweiz und den Niederlanden. Sie machten rund 23 Prozent der Übernachtungsgäste im Jahr 2023 aus.

Mainz will weiter Gäste anlocken

Klar sei, dass es nicht in jedem Jahr einen neuen Rekord geben könne, so die Verantwortlichen. Aber die Stadt wolle auch in diesem Jahr viele Gründe bieten, um Mainz zu besuchen. Das wären zum Beispiel das Gutenberg-Museum, das derzeit neu gebaut wird oder das Besucherzentrum am Alten Jüdischen Friedhof. Und wenn Mainz dann den Weintourismus noch stärker hervorhebe, dann habe die Stadt auch das Potenzial, auch in der Zukunft weitere Rekorde zu brechen, so Oberbürgermeister Haase.