Tourismus in Rheinland-Pfalz boomt wieder

An der Mosel, an der Ruwer, an der Saar und natürlich auch am Rhein - überall sind Betriebe davon abhängig, dass die Urlaubssaison in Rheinland-Pfalz gut läuft. Dass Touristen kommen und Menschen, die einen Tagesausflug machen, kurz: Dass die Leute Geld ausgeben. Für dieses Jahr scheint die Rechnung aufzugehen. Zumindest sieht es nach zwei Dritteln der Sommerferien so aus. Der Hotel- und Gaststättenverband sieht am Horizont sogar ein Rekordjahr aufziehen - trotz aller Krisen und Probleme.

Deutschlands beliebtester Wanderweg in Rheinland-Pfalz

Der Tourismus-Boom in Rheinland-Pfalz könnte auch an den schönen Wanderwegen im Land liegen. Ganz aktuell hat das "Wandermagazin" den schönsten Wanderweg Deutschlands ausgezeichnet. Die Leserinnen und Leser des Magazins haben entschieden: bei den Tagestouren gewinnt die HeimatSpur Wasserfall-Erlebnisroute in der Vulkaneifel.