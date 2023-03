Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz kurz vor Eröffnung

Mehr als 15 Jahre wurde geplant und gebaut, jetzt ist es so weit. Am 24. März soll das neue Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) in Mainz öffnen.

Am Montagvormittag hat der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) bei einem Presse-Rundgang das neue Leibniz-Zentrum für Archäologie, kurz LEIZA, in Mainz vorgestellt. Die Generaldirektorin Alexandra Busch betonte dabei die Bedeutung des neuen Instituts. Für die Forschung in der Region sei das sehr bedeutend und würde diese voran bringen. Das Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Museum für Antike Schifffahrt in der Mainzer Altstadt wurde in den vergangenen 15 Jahren geplant und sieben Jahre lang gebaut. Insgesamt hat es rund 60 Millionen Euro gekostet. Römisch-Germanisches Zentralmuseum heißt jetzt LEIZA In den Räumlichkeiten ist das vor 170 Jahren gegründete Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM) untergebracht. Es war vorher im Kurfürstlichen Schloss in Mainz. Da sich die Archäologen in Mainz schon lange nicht mehr nur mit Römern und Germanen beschäftigen, wurde das RGZM in Leibniz-Zentrum für Archäologie umbenannt, heißt es von Seiten des Museums. Knapp 10.000 Quadratmeter Fläche Der knapp 10.000 Quadratmeter große Neubau besteht aus zwei Teilen und bietet auf fünf Etagen verschiedene Veranstaltungs- und Ausstellungsflächen. Neben dem Museum sind hier Restaurierungswerkstätten, Forschungslabore sowie die Forschungsbibliothek untergebracht. Einer der Ausstellungsräume, die genutzt werden können. SWR Daniel Brusch In ihr ist Platz für über 200.000 archäologische Veröffentlichungen. Im Untergeschoss gibt es unter anderem Tresore für archäologische Objekte und einen 3D-Computertomographen. Offizielle Eröffnung am Freitag Am Freitag wird das LEIZA unter anderem von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und dem neuen Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) offiziell eröffnet. Das LEIZA ist eines von acht Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft. Sein zentrales Ziel ist es, anhand archäologischer Funde und Befunde menschliches Verhalten, Handeln, Wirken und Denken aufzuzeigen und zu verstehen. Tag der offenen Tür am 26. März Zunächst bleibt das neue Gebäude ein Ort für die Wissenschaft. Das Museum mit der Dauerausstellung ist noch in der Konzeption und soll nächstes Jahr eröffnet werden. Dann soll es im Eingangsbereich auch einen Museumsshop und ein Besuchercafé geben. Am 26. März ist das LEIZA aber beim Tag der offenen Tür für alle Interessierten von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.