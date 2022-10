So läuft der Umzug des Römisch-Germanischen Zentralmuseums ab

Ein Umzug ist meistens schrecklich viel Arbeit. Da kann das Personal des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz ein Lied von singen. Jahrelang wurde der Umzug vorbereitet, am Dienstag geht es los.

Das Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM ) in Mainz zieht ab heute offiziell aus dem Kurfürstlichen Schloss aus und in den 60 Millionen Euro teuren Neubau in der Altstadt ein. Vergangene Woche hatte das Land der Generaldirektorin des Museums den Schlüssel für den neuen Standort übergeben.

Seit 2017 war das RGZM schon geschlossen, um den Umzug vorzubereiten. Wie Museumssprecherin Ebru Esmen dem SWR mitteilte, handelt es sich um eine logistische Herausforderung und ein Mammutprojekt für alle Abteilungen im ganzen Haus.

Archäologische Sammlung zieht Mitte Oktober um

Den Angaben zufolge zieht ab Dienstag zunächst Bibliothek mit 200.000 Medien und Büchern um, dann die Restaurierungslabore und die Büros. Etwa Mitte Oktober würden nach und nach die 200.000 Objekte aus der Sammlung des RGZM folgen. Ein Großteil sei in den ehemaligen Ausstellungsflächen im Kurfürstlichen Schloss zwischengelagert.

Auch diese Bücher müssen mit umziehen. SWR

Zu den archäologischen Objekten gehören Glasperlen mit nur zwei Millimeter Durchmesser, aber auch ein fast drei Meter breiter Sarkophag aus der Römerzeit. Das älteste Objekt ist ein 50.000 Jahre altes Werkzeug von einer Fundstelle in England.

Das Römisch-Germanische Zentralmuseum Das Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGMZ) ist ein archäologisches Forschungsinstitut und -museum der Leibniz-Gemeinschaft. An den drei Standorten in Mayen, Monrepos und Mainz werden grundlegende Fragen aus mehr als drei Millionen Jahren Menschheitsgeschichte untersucht. 170 Jahre lang befand sich das RGMZ im Kurfürstlichen Schloss in Mainz. Mit dem Umzug in den Neubau wird sich zum 1. Januar 2023 auch der Namen des Museums ändern: Dann wird es Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) heißen.

Drei Lkw transportieren 70.000 Kartons

Alle 200.000 Objekte seien während der jahrelangen Vorbereitungen auf den Umzug fotografiert und digital erfasst worden. So wurde jedes Objekt mit Foto und Inventarnummer sowie Barcode versehen. Der Umzug werde von einer Kunstspedition durchgeführt, die das sensible Umzugsgut so sicher wie möglich in den Neubau bringen soll.

Insgesamt müssten 70.000 Kartons sowie ein paar hundert Großobjekte transportiert werden. Dafür werden den Angaben zufolge drei Lkw eingesetzt, die schätzungsweise knapp 200 mal fahren müssen. Zuerst sollen kleine bis mittlere Objekte umziehen, zum Schluss dann die großen Objekte.

Archäologische Forschung in neuen Räumen: Das Leibniz-Zentrum in Mainz SWR Rabea Amri

Neues Museum wird 2024 eröffnet

Ende des Jahres soll der Umzug geschafft sein. Im Frühjahr soll es im Neubau eine große Eröffnungsfeier geben. Das neue archäologische Museum soll allerdings erst 2024 eröffnen. In der Dauerausstellung "Zusammenleben" soll es auf zwei Etagen dann um das Verhältnis von individuellen Bedürfnissen und den Interessen der Gemeinschaft gehen und darum, was unsere Gemeinschaft zusammenhält.