Nino Haase wird als neuer Mainzer Oberbürgermeister vereidigt

Am Nachmittag findet die Amtseinführung von Nino Haase als Mainzer Oberbürgermeister statt. Neben der Ernennungsurkunde bekommt er auch die Amtskette überreicht.

Wie die Mainzer Stadtverwaltung mitteilt, werden Bürgermeister Günter Beck (Bündnis 90/Die Grünen) sowie der rheinland-pfälzische Innenminister und Haases Vorgänger Michael Ebling (SPD) Reden halten. Ebling hatte vor der Stichwahl noch Wahlkampf für Haases Gegner Christian Viering von den Grünen gemacht. Bei seiner Rede am Nachmittag spricht er jetzt in seiner Funktion als Vertreter der Landesregierung.

Anschließend wird Nino Haase formell zum Oberbürgermeister ernannt und vereidigt. Bürgermeister Beck wird ihm dann auch die Amtskette des Mainzer Oberbürgermeisters umlegen. Nach seiner ersten Rede vor dem Stadtrat wird Nino Haase die weitere Stadtratssitzung leiten.

300 Gäste geladen - darunter auch Mainzer Ehrenbürger

Musikalisch wird die Amtseinführung von Musikerinnen und Musikern des Peter-Cornelius-Konservatoriums begleitet. Nach Angaben von Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr sind rund 300 Gäste zur Amtseinführung eingeladen worden – darunter auch die Mainzer Ehrenbürger und Ehrenbürgerinnen Margit Sponheimer sowie die drei BioNTech-Gründer Özlem Türeci, Ugur Sahin und Christoph Huber.

Für Bürgerinnen und Bürger gebe es etwa 100 Plätze auf der Empore und der Galerie im Kurfürstlichen Schloss. Außerdem werde die Ratssitzung wie üblich als Live-Stream auf der Internetseite der Stadt übertragen. "Wir bitten die Menschen die Amtseinführung im Live-Stream zu schauen", so Stadtsprecher Peterhanwahr. "Weil wir befürchten, das viele gerne zuschauen wollen und wir niemanden wegschicken wollen."

Haase will sich nach Amtseinführung mit fast allen Fraktionen treffen

Nino Haase hatte bei seiner ersten Pressekonferenz, nachdem er Anfang März mit 63,6 Prozent der Stimmen die Stichwahl gegen Christian Viering von den Grünen gewonnen hatte, angekündigt, dass er sich nach seiner Amtseinführung inhaltlich zuerst vor allem für einen günstigeren ÖPNV in Mainz einsetzen will. Veränderungen in der Stadt will er dabei in "stetigen, kleinen, gemeinsamen Schritten vorantreiben".

Diese drei Themen waren Nino Haase (parteilos) im Wahlkampf wichtig Mainz müsse eine transparente Stadt werden, die alle Gremien beteiligt. Auch beim Thema Bürgerbeteiligung muss sich die Stadt laut Haase deutlich proaktiver aufstellen. Modernisierung der Stadtverwaltung: Sowohl durch Digitalisierung als auch durch Personalgewinnung im Erziehungswesen und in den Ämtern. Ein Stadtentwicklungskonzept, bei dem Wohnen, Gewerbe und Mobilität in einem einheitlichen Konzept berücksichtigt werden.

Außerdem will sich Haase eigenen Angaben zufolge nach der Amtseinführung mit allen Fraktionen im Mainzer Stadtrat (außer der AfD) und den Ortsbeiräten treffen.