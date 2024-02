Auf geht´s zum 66. Jugendmaskenzug in Mainz

Er gilt nach wie vor als größter Kinder- und Jugendfastnachtszug in Europa: Der Jugendmaskenzug in Mainz. In diesem Jahr gibt es ein Jubiläum und eine Premiere.

6 mal 11 - dieses närrische Jubiläum feiert der Mainzer Jugendmaskenzug an diesem Samstag. Um 14:11 startet der Umzug in der Mainzer Innenstadt. Es gibt 50 Zugnummern - insgesamt 3.611 junge Närrinnen und Narren laufen mit. Das sind rund 1.000 weniger als im vergangenen Jahr.

In diesem Jahr weniger Teilnehmer

Das sei überhaupt nicht ungewöhnlich, sagte Cathrin Tronser von der Arbeitsgemeinschaft Mainzer Straßenkarneval (AMS). "Es gibt immer wieder Schulen, die nur alle zwei oder drei Jahre mitmachen. Wir sind total happy mit dem Umzug 2024 und den Teilnehmern."

Tatsächlich sind es in diesem Jahr nur 11 Schulen, die beim Jugendmaskenzug dabei sind. Im vergangenen Jahr waren es 14. Am Samstag laufen demnach Schülerinnen und Schüler aus fünf Mainzer Grundschulen und zwei Gymnasien mit. Drei Integrierte Gesamtschulen sind dabei und eine Gruppe der Waldorfschule. Die größte Teilnehmergruppe stellt die Grundschule Feldberg mit 375 Kindern.

Im vergangenen Jahr gab es immer wieder Regen während des Jugendmaskenzugs. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Mainzer Kindergärten und Kindertagesstätten schicken insgesamt knapp 1.300 kleine Narren auf die Strecke. Insgesamt 17 Kitas machen mit, das sind zwei mehr als im vergangenen Jahr. Dazu kommen verschiedene Jugendorganisationen, 12 Musikgruppen und drei Festwagen.

Zum ersten Mal in Mainz führt eine Prinzessin den Zug an

Auf einem dieser Festwagen, auf der berühmten Lok, gibt es in diesem Jahr eine Premiere: Zum ersten Mal führt eine Prinzessin den Jugendmaskenzug an. Es ist Luise die Erste. Bislang gab es in Mainz immer nur einen Kinderprinzen und zu besonderen Anlässen ein Prinzenpaar. 2024 führt nun also Kinderprinzessin Luise die Erste ihre junge Narrenschar in den Kampf gegen die Mucker und Philister. Und das über eine Strecke von zweieinhalb Kilometern durch die Mainzer Innenstadt.

Luise Bott ist die erste Kinderprinzessin in Mainz. Peter Pulkowski

Der Zug startet in der Mainzer Boppstraße um 14:11 Uhr. Besonders voll am Wegesrand wird es wahrscheinlich wieder am Münsterplatz, am Schillerplatz und am Höfchen. Der Jugendmaskenzug endet in der Flachsmarktstraße. Der SWR übertragt den Umzug live auf seiner Internetseite und zeitversetzt ab 16:00 Uhr im SWR-Fernsehen.