Alles Wichtige rund um den Rosenmontag 2024 in Mainz

Der Höhepunkt der Straßenfastnacht in Mainz ist der Rosenmontag. Und auch wenn an diesem Tag viele närrisch unterwegs sind, gibt es Regeln und hilfreiche Anlaufstellen.

Die ersten Kontrollen beginnen auch in diesem Jahr bereits ab 5 Uhr früh. Wer zu dieser Zeit noch das Fahrzeug in den Bereichen Goethestraße - Kreyßigstraße - Josefstraße - Boppstraße - Kaiser Wilhelm-Ring - Nackstraße - sowie den angrenzenden Straßen des Aufstellungssektors und der wichtigen Rettungswege geparkt hat und die Tage zuvor bereits aufgestellten Halteverbotsschilder für den Rosenmontag ignoriert, muss spätestens ab 6.30 Uhr mit dem Abschleppen des Fahrzeuges rechnen. Vorher gibt es noch mal Hinweise per Lautsprecher.

Das Glasverbot gilt an Weiberfastnacht von 8 Uhr bis 18 Uhr im Bereich des Schillerplatzes sowie an Rosenmontag 8 Uhr bis Fastnachtsdienstag 8 Uhr auf der „Narrenmeile", also vom Schillerplatz bis zum Liebfrauenplatz.

An Weiberfastnacht und an Rosenmontag gilt auf der Feiermeile in Mainz, der LU, ein GLasverbot. dpa Bildfunk Martin Gerten

Entlang der Zugstrecke stehen Toilettenwagen, Stehurinale und einzelne Toilettenkabinen. Wer mal muss, der kann sich aber auch auf den Toiletten am Schillerplatz, in den Seitenstraßen oder am Münsterplatz erleichtern. Dass diese öffentlichen Toiletten genutzt werden, darauf achten eine private Security-Firma und das Ordnungsamt. Wer beim Wildpinkeln erwischt wird, muss bis zu 75 Euro bezahlen - Verwaltungsgebühren inbegriffen.

Die Stadt nennt es Kinderbetreuungsstelle für "verlustigen Nachwuchs". Sollten Kinder im Trubel des Rosenmontagszugs verloren gehen, werden sie von der Polizei in die Polizeiinspektion in der Weißliliengasse gebracht. Dort werden sie bis 17 Uhr betreut. Wer bis dahin sein Kind nicht abgeholt hat, muss sich an die Kindernotaufnahmestelle Juvente (früheres Städtisches Kinderheim), Gleiwitzer Straße 1, wenden. Dort sind die Kinder dann ab 17 Uhr. Die Polizeiinspektion in der Weißliniengasse ist telefonisch erreichbar unter 06131 - 65 41 75 und 65 41 69. Die Notaufnahmestelle hat die Nummer 06131 - 90 60 982.

Hunderte Menschen feiern nach dem Rosenmontagsumzug auf dem Gutenbergplatz in Mainz. dpa Bildfunk Sebastian Gollnow

Der Frauennotruf Mainz wird am Rosenmontag von 13 Uhr bis 21 Uhr besetzt sein. Wer Unterstützung wegen eines sexualisierten Übergriffs braucht, kann sich telefonisch an die Fachstelle in Mainz wenden oder im Signal-Chat. Die Telefonnummer lautet: 06131 22 12 13. Der Chat hat die Nummer 0177 32 37 382.

Entlang der Zugstrecke sind knapp 400 Einsatzkräfte für die Besucher und Teilnehmer da. Die DLRG hat ein Boot im Wasser, falls Menschen in den Rhein stürzen. Stationäre Unfallhilfsstellen gibt es unter anderem am Mainzer Hauptbahnhof, im Stadthaus Große Bleiche, im Innenhof des Gutenbergmuseums, in der Malakoff-Passage und in der Maria-Ward-Schule am Ballplatz. Im Notfall bitte per Handy die Notrufnummer 112 anwählen.