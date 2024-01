Die Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz (GdP) fordert, dass die Polizei in Zukunft Bodycams auch in Wohnungen einsetzen darf.

Bislang sind hierzulande die kleinen Kameras an der Uniform nur im öffentlichen Raum erlaubt. Im Innenausschuss des Landtags gibt es am Donnerstag eine Expertenanhörung zu dem Thema. Gewerkschaft der Polizei: Bodycams wirken deeskalierend Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Stefanie Loth, sagte, dass bei Fällen von Gewalt in Beziehungen Polizisten oft fremde Wohnungen betreten müssten. Dort könne es zu Angriffen auf Beamte kommen. Mit der Bodycam könnten Polizisten solche Situationen dokumentieren. Außerdem solle das sogenannte Pre-Recording ermöglicht werden. Dabei zeichnet laut Loth die Bodycam auch ein paar Sekunden auf, bevor sie von dem Beamten oder der Beamtin ausgelöst wurde. Das seien oftmals die wichtigen Momente, welche zu der Situation geführt haben. Zudem hätten die Kameras eine deeskalierende Wirkung. Des weiteren hält Loth es für sinnvoll, zu ermöglichen, dass Bodycams bei Schussgeräuschen automatisch aktiviert werden. RLP: Gesetzentwurf ist derzeit in Arbeit Auch die CDU-Opposition fordert, Bodycams künftig auch in Wohnungen einzusetzen. Das Innenministerium erarbeitet derzeit einen Gesetzentwurf für das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Er soll noch in diesem Jahr vorgelegt werden.