So viele Badegäste wie noch nie im Mainzer Freibad am Taubertsberg

Die Freibäder in Rheinhessen ziehen kurz vor Ende der Saison eine weitgehend positive Bilanz des Sommers. In Mainz gab es sogar einen Rekord.

Knapp 95.000 Badegäste seien seit Anfang Juni ins Bad gekommen, sagte ein Sprecher der Stadtwerke dem SWR. Das seien so viele wie noch nie. Die sonnigen Tage mit hohen Temperaturen hätten die Menschen angelockt. Mit dem Hundeschwimmen am Sonntag werde das Freibad aber für diese Saison geschlossen.

Vor einer Woche haben die ersten Freibäder in der Saison ihre Tore geschlossen. In der Wiesbadender Maaraue, in Sprendlingen und in Wöllstein war der 4. September der letzte Badetag. Das Freibad in Wöllstein sei kontinuierlich gut besucht gewesen, sagte ein Sprecher der zuständigen Verbandsgemeinde. Obwohl man wegen Personalmangels nur an fünf Tagen in der Woche öffnen konnte, sei man zufrieden. Ähnlich sieht es in Ingelheim und Bingerbrück aus.

Freibäder in Nieder-Olm, Alzey und Mainz-Mombach noch offen

Das Wartbergbad in Alzey hat noch bis 25. September geöffnet. SWR Ilona Hartmann

Für alle, die noch nicht genug vom Draußenplanschen haben: Nieder-Olm bleibt so lange geöffnet, wie das Wetter gut ist. Im Wartbergbad in Alzey ist noch bis 25. September Badebetrieb und das Freibad Mainz-Mombach schließt sogar erst Ende des Monats.