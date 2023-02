Eine Frau ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem Wohnhausbrand in Norheim (Landkreis Bad Kreuznach) schwer verletzt worden. Ein Hund kam bei dem Feuer ums Leben.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer kurz nach Mitternacht in einem Zimmer im Erdgeschoss des Hauses aus, in dem mehrere Generationen einer Familie lebten. Der Brandmelder wurde ausgelöst, so dass durch das Piepen fast alle Familienmitglieder geweckt wurden und sich in Sicherheit bringen konnten.

Sohn rettet Mutter aus brennendem Haus in Norheim

Die 75-Jährige, die im Erdgeschoss wohnte, wurde von ihrem Sohn aus dem brennenden Gebäude gerettet. Mit einer schweren Rauchvergiftung sei sie in die Mainzer Universitätsmedizin gebracht worden. Ihr Zustand sei lebensbedrohlich gewesen, so eine Polizeisprecherin. Vier weitere Familienmitglieder seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, zwei seien vor Ort versorgt worden.

Hund stirbt in den Flammen, drei Tiere können gerettet werden

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten nach eigenen Angaben zwei Katzen und einen Hund aus dem brennenden Haus retten. Für einen weiteren Familienhund kam aber jede Hilfe zu spät. Er überlebte das Feuer nicht.

Die Löscharbeiten im Ortskern von Norheim dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Das Haus ist laut Feuerwehr momentan nicht mehr bewohnbar.

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Warum die Flammen ausgebrochen sind, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.