Die Feuerwehr in Bad Kreuznach musste in der Nacht zu Mittwoch sechs Mal zu Mülltonnenbränden ausrücken. Nur durch Glück sei nicht mehr geschehen, berichten die Einsatzkräfte.

Bei den Bränden entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro. Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Der oder die Unbekannten hatten zwischen 1:00 und 2:00 Uhr sechs Mülltonnen und Papiermüll angezündet. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht nur die Tonnen, sondern auch zwei Garagentore beschädigt. Dabei sei ein Schaden von gut 5.000 Euro entstanden, so ein Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde niemand.

Passanten helfen beim Löschen der Feuer

Dass die Flammen nicht auf angrenzende Gebäude oder Bäume übergriffen, ist laut Feuerwehr auch Passanten zu verdanken. Sie löschten die Flammen zum Teil selbst mit Wassereimern, halfen den Einsatzkräften die Wasserschläuche auszurollen und verschoben Mülltonnen, so dass diese nicht auch noch Feuer fangen konnten.

Sechs mal gingen in der Nacht in Bad Kreuznach Mülltonnen in Flammen auf. Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Polizei sucht per Hubschrauber in und um Bad Kreuznach nach Brandstifter

Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem oder den Brandstiftern, allerdings ohne Erfolg. Nun werde geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden in der Nacht und dem Mülltonnenbrand Mitte Januar gibt. Eventuell sind die Unbekannten auch für mehrere Brände am vergangenen Freitag verantwortlich. Auf einem Parkplatz gingen Mülltonnen, Holzpaletten und ein Fahrrad in Flammen auf.

Die Polizei hat außerdem angekündigt, ihre Kontrollgänge in der Bad Kreuznacher Innenstadt zu erhöhen.

Am vergangenen Freitag ging in Bad Kreuznach unter anderem eine Holzpalette in Flammen auf. Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Brandserien auch in Mainz und Worms

Am Dienstagabend hat es auch in Worms erneut gebrannt. Hier gingen 13 Mülltonnen in Flammen auf. Hier gehen die Ermittler sicher davon aus, dass diese Brände zu einer Serie gehören. Hier wurde bereits eine spezielle Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Auch in Mainz beschäftigte die Kripo seit Längerem eine Brandserie in der Neustadt.