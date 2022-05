Feuer im Industriehafen in Mainz gelöscht

Das Feuer in einer Papierfabrik in der Nähe des Industriehafens in Mainz ist gelöscht. Es gab fünf Verletzte.

Das Feuer war am Dienstagnachmittag in der Papierfabrik in der Gaßnerallee in Mainz-Mombach ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte zunächst Großalarm ausgelöst und die Anwohner über Warn-Apps aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung wurde im Laufe der Löscharbeiten wieder aufgehoben. Nach Angaben der Feuerwehr hatte auf dem Gelände des Betriebes gepresstes Altpapier Feuer gefangen. Fast 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, dazu 21 Fahrzeuge und ein Löschboot. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gewesen, so die Feuerwehr weiter. Allerdings seien fünf Menschen durch Rauchgase verletzt worden. Die Brandursache ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.