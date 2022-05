Feuer im Kühlturm an der Fachhochschule Mainz

Eine mächtige Rauchsäule über der Fachhochschule in Mainz-Bretzenheim: Der Kühlturm dort hatte Feuer gefangen. Es gab zwei Verletzte.

Am Dienstagmittag gegen 12:45 ging der Alarm bei der Mainzer Feuerwehr ein: Feuer an der Fachhochschule in der Lucy-Hillebrand-Straße in Mainz-Bretzenheim. Dort hatte der Kühlturm der Gebäudetechnik Feuer gefangen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich das Stahlgehäuse des Turms durch die enorme Hitze bereits verformt.

Zwei verletzte Arbeiter

Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Die Mainzer Feuerwehr musste wegen der starken Rauchentwicklung die gesamte Schule räumen. Von den Schülern und Lehrern wurde niemand verletzt. Allerdings befanden sich Arbeiter in der Anlage, als das Feuer ausbrach. Beide versuchten das Feuer zu löschen, wobei sich beide laut Feuerwehr verletzten.

Die Löscharbeiten in der Mainzer FH im Stadtteil Bretzenheim waren nach rund 20 Minuten beendet. Feuerwehr Mainz

Nach rund 20 Minuten hatten die rund 20 Einsatzkräfte den Brand gelöscht. Die Anlage wurde trotzdem komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.