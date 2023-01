Gemeinsame Gottesdienste sparen Energie und Geld

per Mail teilen

In den nächsten drei Monaten feiern vier evangelische Kirchengemeinden in Mainz gemeinsam Gottesdienste. Das spart Energie und Geld. Die Zusammenarbeit in der "Winterkirche" ist aber auch ein Schritt im allgemeinen Zukunftsprozess der Evangelischen Kirche, bei dem mehrere Gemeinden miteinander verschmolzen werden sollen.