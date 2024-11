Erste Details zum geplanten Rechenzentrum in Nierstein bekannt

Das japanische IT-Unternehmen NTT Data plant ein riesiges Rechenzentrum im Niersteiner Rhein-Selz-Park. Jetzt hat NTT Details veröffentlicht, die Stadt und Verbandsgemeinde hoch erfreuen dürften.

Die Pläne, die NTT jetzt vorgestellt hat, befinden sich in einer ganz frühen Phase. Das betonten die Vertreter des japanischen IT-Riesen mehrmals. Alles hänge zurzeit davon ab, ob dem Rechenzentrum genug Strom geliefert werden kann. Eine entsprechende Zusage stehe noch aus.

Enorme Mengen Strom werden benötigt

Immerhin plant NTT mit einem Energievolumen von mehreren 100 Megawatt, maximal bis zu 500 Megawatt. Zum Vergleich: Das Dampf- und Gasturbinenkraftwerk auf der Ingelheimer Aue in Mainz produziert rund 400 Megawatt an elektrischer Energie. Je nachdem wie viel Strom geliefert werden kann, könnten bis zu 10 Gebäude im Rhein-Selz-Park entstehen - Länge pro Gebäude etwa 140 Meter.

Mehrere Gutachten bewerten das Projekt positiv

Was NTT bereits in der Tasche hat, sind mehrere Gutachten, die bestätigen, dass ein solches Großprojekt im Rhein-Selz-Park möglich ist. So müssen nach Angaben der Planer die angrenzenden Gemeinden Schwabsburg und Dexheim keine Lärmbelastung befürchten.

Auch das Klimagutachten zeige keine spürbaren Veränderungen in der Umgebung durch das Rechenzentrum. Im Umweltgutachten sei eine schützenswerte Art auf dem Gelände entdeckt worden - die Zauneidechse. Die werde umgesiedelt, heißt es von Seiten NTT, bestenfalls sogar innerhalb des Geländes, auf dem große Grünflächen entstehen sollen.

Ein Rechenzentrum habe außerdem den großen Vorteil, dass der Verkehr nicht übermäßig zunehme, wie es beispielsweise bei einem Logistikunternehmen der Fall wäre, das den Zu- und Ablieferverkehr per Lkw abwickele. Der zusätzliche Verkehr durch das Rechenzentrum entspreche etwa dem eines mittleren Supermarktes. Dafür sollen im Rechenzentrum aber bis zu 600 neue Arbeitsplätze entstehen - vor allem hochqualifizierte Arbeitskräfte würden gebraucht im Bereich der Elektro- und Klimatechnik.

Auf diesem ehemaligen Kasernengelände soll in wenigen Jahren Europas größtes Rechenzentrum entstehen. SWR

Bis zu 50 Jahre soll das Rechenzentrum in Betrieb bleiben

NTT betonte, dass das Unternehmen die anfallenden Steuern am Standort bezahlen werde. Davon würden die Kommunen wie die Stadt Nierstein oder die Verbandsgemeinde Rhein-Selz in erheblichem Maße profitieren. Immerhin plant der japanische IT-Dienstleister in Nierstein Investitionen von mehreren Milliarden Euro. Und es gehe um ein langfristiges Engagement in der Region: 30 bis 50 Jahre wolle man das Rechenzentrum im Rhein-Selz-Park betreiben. In diesem Zeitraum sollen die Anlagen immer wieder modernisiert werden.

Was ist ein Rechenzentrum? Unter einem Rechenzentrum versteht man ein Gebäude, in dem alle technischen Einrichtungen zum Speichern, Verarbeiten und Bereitstellen von Daten, Anwendungen und Diensten vorhanden sind. Das umfasst die sogenannte Hardware, also Computer mit entsprechenden Speichermöglichkeiten, aber auch die Stromversorgung und die Kälte- sowie Sicherheitstechnik. (Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) Das Rechenzentrum fungiert als eine Art Cloud. Das wird umgangssprachlich auch als sogenanntes "Cloud Computing" bezeichnet. Unternehmen können über das Internet auf das Rechenzentrum und die darin gespeicherten Daten zugreifen. (Quelle ibm) Nicht nur, wer per Handy oder Computer ins Internet geht, greift im Hintergrund auf ein Rechenzentrum zu. Banken, Krankenkassen und die meisten anderen Unternehmen haben in solchen Zentren ihre Daten ausgelagert und greifen darauf zu, wenn es notwendig ist. (Quelle NTT Data) NTT zählt weltweit zu den drei größten Anbietern solcher Dienstleistungen. Vier der fünf größten Cloudanbieter sind Kunden bei NTT Data. In Deutschland betreibt NTT mehrere große Rechenzentren, darunter in Frankfurt. (Quelle NTT Data)

Ab 2029 erste IT-Dienstleistungen am Standort Nierstein

Wenn alles einigermaßen im Zeitplan bleibt, will NTT bis 2026 mit den Planungen durch sein und dann 2027 mit dem Bau beginnen. Etwa 2029 könnten dann im ersten Gebäude im Rhein-Selz-Park Rechenleistungen angeboten werden. Bis das Rechenzentrum seine maximale Größe erreicht hat, werden vermutlich weitere 10 Jahre vergehen.