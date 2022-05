Pollenwolke löste Rettungseinsatz an Wiesbadener Schule aus

Baumpollen waren offenbar die Ursache für einen größeren Rettungseinsatz an einer Schule in Wiesbaden-Biebrich. Mehrere Schüler klagten über Atemnot.

An der Wilhelm-Heinrich-von Riehl-Gesamtschule in Wiesbaden-Biebrich gab es am Mittwoch einen größeren Einsatz. Nach Angaben der Polizei wurden Einsatzkräfte mittags darüber informiert, dass mehrere Schülerinnen und Schüler auf dem Außengelände über Atembeschwerden klagen würden, so ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr Wiesbaden twitterte, dass über 30 Schüler in umliegende Krankenhäuser transportiert werden mussten.

Wind hatte Pollen durch die Luft gewirbelt

Laut Polizei sei zunächst nur vermutet worden, dass Bäume verantwortlich sein könnten. Einige Schüler hätten von einer gelben Wolke berichtet, die aus den Bäumen gekommen sei.

Am Nachmittag machten sich zwei Allergologen ein Bild vor Ort. Sie hätten inzwischen den Verdacht bestätigt, dass nahestehende Platanen die Atemwegsbeschwerden ausgelöst haben, so die Polizei. Insgesamt waren knapp 100 Einsatzkräfte etwa vier Stunden vor Ort. Wegen des Einsatzes kam es rund um die Schule zu Verkehrsbehinderungen.