Landkreis Alzey-Worms bringt Netzwerk Ehrenamt an den Start

In allen möglichen Bereichen gibt es Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Der Landkreis will diese Menschen jetzt besser vernetzen.

Sie helfen in Sportvereinen, bei Tafeln, in Kirchengemeinden oder der Freiwilligen Feuerwehr. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was Ehrenamtler für andere Menschen leisten. Ohne ihre Arbeit würden viele Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen, einfach wegfallen.

Kreisverwaltung Alzey-Worms will Ehrenamt fördern

Die Kreisverwaltung hat deshalb entschieden, ein so genanntes Netzwerk Ehrenamt ins Leben zu rufen. Es hat unter anderem die Aufgabe herauszufinden, in welchen Bereichen ehrenamtliche Arbeit benötigt wird. Außerdem soll es sich beispielsweise um Fortbildungsmöglichkeiten für ehrenamtlich engagierte Menschen kümmern, Fragen beantworten und mögliche Probleme lösen.

Ehrenamt des Monats

Von Januar an soll zusätzlich jeden Monat ein Ehrenamtler aus dem Landkreis ausgezeichnet werden. Er oder sie sollen stellvertretend für all die Menschen stehen, die sich an unterschiedlichsten Stellen engagieren.

"Wir können nicht oft genug danke sagen für das, was Ehrenamtliche für unsere Region und unsere Gesellschaft leisten."

Eindrücklich hätten zahlreiche Initiativen in Zeiten der Pandemie, der Flutkatastrophe oder auch jetzt angesichts des Ukrainekriegs und dessen Auswirkungen gezeigt, dass in der Region Solidarität und Zusammenhalt gelebt werde. Dies gelte es zu fördern und für die vielen Ehrenamtlichen eine Plattform zu schaffen, um Dank und Anerkennung auszudrücken, so der Landrat.