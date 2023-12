Zwölf neue Stolpersteine für Wörrstadt

Im März werden in Wörrstadt die ersten Stolpersteine in der Gemeinde verlegt. Sie erinnern an Familien, die im NS-Regime verschleppt und ermordet wurden. Schülerinnen und Schüler der Georg-Forster-Gesamtschule haben sich im Vorfeld mit ihren Geschichten beschäftigt.

Sichtlich stolz wirken die 14 Schülerinnen und Schüler der Georg-Forster-Gesamtschule (GFG) in Wörrstadt, als sie beim Pressetermin mit der Stadt die selbstgestalteten Flyer zu ihrem Projekt überreichen. Anderthalb Jahre haben sie an dem Projekt gearbeitet. Unter anderem auch in Zusammenarbeit mit dem Künstler Gunter Demnig.

Er hat das Projekt rund um die Stolpersteine vor etwa 30 Jahren ins Leben gerufen. Mit den zehn mal zehn Zentimeter großen Gedenkplatten aus Messing soll an die Menschen erinnert werden, die durch das NS-Regime verfolgt, deportiert und ermordet wurden.

Wörrstädter Schüler stellen Projekt selbst auf die Beine

Im Juni 2022 hatte der Geschichtslehrer Wolfgang Schader seinem Leistungskurs das Projekt vorgestellt. Die Schüler diskutierten laut Schader mehrere Schulstunden lang darüber, ob sie es umsetzen sollten. Unter anderem mussten sich auch erstmal klarmachen, wie viel Arbeit da auf sie zukommen würde. Schließlich aber entschieden sie sich dafür und starteten die Erarbeitung des Projekts.

Ich bin wirklich stolz auf meine Schülerinnen und Schüler, dass sie dieses Projekt so eigenständig umgesetzt und bis zum Schluss realisiert haben.

In Kleingruppen recherchierten die Schülerinnen und Schüler viel in Archiven, vor allem online. Zum Beispiel im Bundesarchiv oder im Archiv der Gedenkstätte Yad Vashem, der bedeutendsten Gedenkstätte in Jerusalem, die an die nationalsozialistische Judenvernichtung erinnert.

Zwölf Stolpersteine – zwölf Schicksale

Aus den Ergebnissen rekonstruierten sie die Leben der deportierten Jüdinnen und Juden aus Wörrstadt und entwickelten kurze Biografien. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Juden in Wörrstadt" wählte der Leistungskurs dann die Personen und Orte für die ersten zwölf Stolpersteine aus.

Wir wollen authentisch an diese Menschen erinnern - und auch wirklich als Menschen und nicht nur als Opfer.

An vier verschiedenen Stellen im Ort sollen die Stolpersteine verlegt werden. Eine davon ist an der Friedrich-Ebert-Straße 21. Hier lebte die Familie Berney. Insgesamt sieben Mitglieder dieser Familie wurden 1942 in das Vernichtungslager Treblinka deportiert und ermordet. Zwei Familienmitglieder konnten damals zwar nach Brasilien fliehen. An ihrer Stelle deportierten die Nationalsozialisten dann allerdings zwei andere Kinder aus der entfernteren Familie der Berneys.

Was sind Stolpersteine? Stolpersteine sind kleine Messingtafeln, auf denen die Namen und Schicksale der Opfer der Nationalsozialisten eingraviert sind. In der Regel werden die Stolpersteine an einem Betonwürfel angegossen und vor den Häusern im Boden befestigt, in denen die Personen gelebt oder gearbeitet haben.

In vielen deutschen und weiteren europäischen Städten wurden in den vergangenen Jahrzehnten etwa 100.000 Stolpersteine verlegt. Auch in Mainz gibt es mehr als 300. Sie werden immer dort verlegt, wo der letzte freiwillige Wohnort der jeweiligen Opfer war.

Schüler setzen ein Zeichen gegen das Vergessen

Die Schülerinnen und Schüler wollen die Steine aber nicht nur verlegen. Sie wollen sich danach auch weiter um sie kümmern. Damit kommen die Jugendlichen ihrer selbst auferlegten Pflicht nach, an die grausamen Taten des Nationalsozialismus zu erinnern, die Opfer nicht zu vergessen und dafür zu sorgen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.

Außerdem wollen die Schüler und Schülerinnen mit ihrem Projekt auch ein generelles Zeichen für Zivilcourage und Menschlichkeit setzen. Für die Georg-Forster-Gesamtschule stellt die Stolpersteinaktion einen wichtigen Beitrag zu ihrem Profil "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" dar.

Projekt in Wörrstadt durch Spenden finanziert

In den vergangenen anderthalb Jahren hat der Leistungskurs für sein Projekt rund 1.000 Euro an Spenden gesammelt. Zusammengekommen ist das Geld beispielsweise durch Verkäufe in der Schule oder durch Ausstellungen.

Auch die Bürgermeister der Verbandsgemeinde und der Stadt Wörrstadt unterstützen das Projekt. So übernimmt VG-Bürgermeister Markus Conrad (CDU) nach Angaben der Schule die Finanzierung von zwei Stolpersteinen.