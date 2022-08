Demo in Mainz für Verlängerung des 9-Euro-Ticket

Nur noch wenige Tage gilt das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr in ganz Deutschland. In Mainz demonstrieren heute mehrere hundert Menschen für eine Verlängerung der Aktion.

Unter dem Motto "9-Euro-Ticket weiterfahren" findet am Samstag ein deutschlandweiter Aktionstag statt. In Mainz veranstalten dazu mehrere Verbände und Organisationen am Mittag (12:00 Uhr) eine Demonstration in der Mainzer Innenstadt.

"9-Euro-Ticket Chance für soziale Gerechtigkeit"

Dazu gehören die Jugend-Organisationen mehrerer Parteien, sowie Naturschutzverbände und die Fridays-for-Future-Bewegung. Das 9-Euro-Ticket sei eine Chance für mehr Klimaschutz und mehr soziale Gerechtigkeit, heißt es in dem Aufruf der Veranstalter. Der Demonstrationszug wird durch die Stadtteile Neustadt und Altstadt ziehen. Es werden etwa 500 Menschen erwartet.

Mehr Fahrgäste durch 9-Euro-Ticket

Das 9- Euro-Ticket läuft zum 1. September aus. Drei Monate lang konnte jeder für neun Euro im Monat den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen. Nach Angaben der Verkehrsverbünde in der Region sind in der Zeit deutlich mehr Menschen Bus und Bahn gefahren.