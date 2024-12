Ein betrunkener Mann hat in der Nacht gleich zweimal die Polizei in Mainz beschäftigt. Am Ende mussten die Einsatzkräfte den Mann aus einer fremden Wohnung holen, in der er seinen Rausch ausschlief.

Der Mann muss sternhagelvoll gewesen sein, als er in der Nacht zu Dienstag in Mainz-Finthen unterwegs war. Denn eine Frau sah sich genötigt, die Polizei zu alarmieren. Sie berichtete von einem betrunkenen und orientierungslosen Mann. Polizei misst 2,2 Promille und schickt Betrunkenen nach Hause Die Einsatzkräfte trafen dann vor Ort auf einen 48-jährigen Mainzer mit einem Fahrrad. Sie ließen ihn pusten: Mehr als 2,2 Promille zeigte das Alkoholmessgerät. Damit er nicht derart betrunken aufs Fahrrad stieg, musste der Mann sein Rad an Ort und Stelle anschließen und sollte dann zu Fuß nach Hause gehen. Betrunkener schafft es nicht weit Als die Polizistinnen und Polizisten später dort noch einmal an der Stelle vorbeifuhren, stellten sie fest, dass das Fahrrad umgefallen war und richteten es wieder auf. Dabei sprach sie eine Anwohnerin an: Der Mann, dem das Fahrrad gehöre, sei in einem Grundstück in der Nähe verschwunden. Mann schläft Rausch auf fremden Sofa aus Die Streifenbesatzung machte sich auf den Weg dorthin und stellte fest, dass eine Wohnungstür offenstand. Als die Polizisten in die Wohnung hineingingen, fanden sie den 48-Jährigen friedlich schlafend auf dem Sofa. Als sie ihn weckten, konnte dieser sich zunächst selbst nicht erklären, wie er dort hingekommen war. Wohnungschlüssel steckte Die Ermittlungen ergaben dann, dass der Schlüssel zur Wohnung wohl von außen steckte und niemand zu Hause war. Der 48-Jährige hatte weder etwas beschädigt noch etwas gestohlen, er wollte offenbar einfach nur seinen Rausch ausschlafen. Die Polizisten setzen ihn schließlich in ein Taxi, das ihn nach Hause bringen sollte - in der Hoffnung, dass der Mann dort endlich ungestört schlafen konnte.