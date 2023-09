Nach dem schweren Unwetter mit Hagel und Regen am Dienstagabend laufen in Worms die Aufräumarbeiten. Während das Klinikum schon am Mittwochmorgen wieder voll einsatzgfähig war, bleibt eine Grundschule wegen Schäden noch bis Montag geschlossen.

Zwei Kitas, das Klinikum Worms und die Paternusgrundschule in Worms-Pfeddersheim wurden von dem Unwetter getroffen. An der Schule sei ein erheblicher Schaden am Dach entstanden, sagte der Wormser Baudezernent Timo Horst (SPD) dem SWR. Der Unterricht fiel deshalb am Mittwoch aus. Voraussichtlich muss die Schule bis Montag geschlossen bleiben.



Hagel-Schäden an weiteren Kitas und Schulen

Die Stadt Worms meldete zudem weitere Schäden an den nahe gelegenen Kitas Sonnenschein, Villa Kunterbunt sowie an der Herrnsheimer Kita Kleines Blau. Auch sie bleiben bis Montag geschlossen. Mittlerweile haben die Reparaturarbeiten begonnen.

An zwei anderen Grundschulen in den Stadtteilen Rhein-Dürkheim und Herrnsheim sind leichte Schäden festgestellt worden, ebenso an einer Veranstaltungshalle. Außerdem wurde ein Gehweg unterspült und Unterführungen im Stadtgebiet liefen voll Wasser. Auch Radwege wurden vorübergehend gesperrt.

Auch städtische Fahrzeuge in Worms beschädigt

Bei dem Gewitter wurden auch mindestens zehn städtische Dienstwagen und Feuerwehrfahrzeuge beschädigt, sagte eine Stadtsprecherin: "Entweder haben sie durch den Hagel Dellen bekommen oder Glas ging zu Bruch." Außerdem meldteten Privatleute, dass ein Baum auf ihr Fahrzeug gestürzt sei.

Völlig zerstört wurden die Gewächshäuser der Gärtnerei Blumen Schmitt in Pfeddersheim. Die teils golfballgroßen Hagelkörner zerschlugen die Glasdächer und hinterließen ein Bild der Verwüstung.

Hagelschäden am Klinikum Worms

Im Klinikum Worms wurden durch das Unwetter die Dachfenster oberhalb der Operationssäle zerstört. Das Technische Hilfswerk konnte sie provisorisch verschließen. Die Notaufnahme musste in der Nacht kurzfristig geschlossen werden. Danach gab es nach Angaben der Klinik keine Einschränkungen mehr für die Pateintinnen und Patienten.

Auch in den Keller des Rathauses war laut Stadt Wasser gelaufen. Weitere öffentliche Gebäude würden auf Schäden untersucht.

Keine größeren Schäden durch Unwetter in Mainz

Im Raum Mainz hat der Starkregen ebenfalls zu vielen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Größere Schäden gab es hier nach Angaben der Feuerwehr aber nicht.

Genervt zeigte man sich beim Tierheim in Mainz. Hier war bereits beim letzten Untwetter Wasser in die Räume gelaufen. In einigen Teilen lief das Wasser am Dienstagabend erneut nicht ab. Auf Facebook schrieben die Verantwortlichen: "Einfach nur mal ein ganz "normales" Gewitter gibt es wohl nicht mehr".