Am Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) in Mainz entsteht eine besondere Bushaltestelle: eine Venus-Skulptur. Nun wurde der Beton in das Modell gegossen und muss eine Woche aushärten.

Noch ist nicht zu erkennen, dass neben dem Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz bald eine ganz besondere Bushaltestelle stehen wird. Gerüste und Metallstreben verdecken das Modell, in das über einen Schlauch tonnenweise Beton gegossen wurde. Aber wenn alles gut verläuft, wird vielleicht schon Ende April an der Mainzer Rheinstraße ein vergrößerter antiker Venuskopf stehen. Gelingt die Göttin? Berliner Künstler zittert mit Verantwortlich für diese besondere Bushaltestelle ist der Berliner Künstler Nikolai von Rosen. Er hatte sich bei einem europaweiten Wettbewerb für Kunst am Bau mit seinem Entwurf für die Bushaltestelle durchgesetzt, die er nun zusammen mit dem Architekten und Künstler Jonathan Banz baut. Der Beton muss nun eine Woche aushärten und die Spannung steigt bei allen Beteiligten. Noch ist der Göttinnenkopf neben dem Mainzer LEIZA nicht zu erkennen. Nächste Woche sollen die Gerüste abgebaut und der Kopf aus der Schale genommen werden. SWR Venus-Kopf wird zu Mainzer Bushaltestelle "Alles mögliche könnte schief gehen", sagt Nicolai von Rosen. Wenn der Beton nicht in alle Fugen richtig hineinlaufe, dann werde sich die Form der Venus-Göttin hinterher vielleicht nicht wie gewünscht abzeichnen. Mitte nächster Woche soll nach und nach die Verschalung rund um das Modell abgebaut werden. "Ende nächste Woche wird man sehen, ob der Abguss gut geworden ist", schätzt Nicolai von Rosen. Wenn alles klappt, bleibt die Negativ-Form von dem Guss zurück, die als Sitzfläche an der Bushaltestelle genutzt werden kann.