365-Euro-Ticket für Schüler und Azubis ab September

per Mail teilen

Ab September können Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende in Mainz das neue 365-Euro-Ticket nutzen. Die Mainzer Mobilität teilte mit, dass man damit rechne, dadurch eine mittlere vierstellige Zahl an Kundinnen und Kunden dazuzugewinnen. Das Angebot an Bussen und Bahnen soll ausgebaut werden, vor allem zu Stoßzeiten des Schülerverkehrs. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) spricht von einem ersten Schritt. Für ihn sei auch ein 365-Euro-Ticket für alle denkbar. Dafür müssten unter anderem finanzielle Fragen geklärt werden. Ein 365-Euro-Ticket für alle würde die Stadt seiner Schätzung nach etwa 20 Millionen Euro jährlich kosten.