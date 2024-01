15 Menschen nach Reizgas-Attacke in Bad Kreuznacher Disco verletzt

In einer Disco in Bad Kreuznach sind am Wochenende 15 Menschen durch Reizgas verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Streit der Auslöser dafür.

Um etwa halb drei begann der Streit am frühen Sonntagmorgen zwischen einem 16- und einem 18-jährigen Jugendlichen. In dessen Verlauf schlug der 18-Jährige seinem Gegenüber ins Gesicht und setzte dann auch noch Reizgasspray gegen ihn ein. Da er laut Polizei gleich mehrfach sprühte und sich das Gas in geschlossenen Räumen kaum verteilen kann, verletzte er damit auch andere Gäste. Sie erlitten Atemwegsbeschwerden und hatten gerötete Augen. Der gerufene Rettungsdienst versorgte sie umgehend. Trotzdem mussten drei der Disco-Besucher zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Die betroffenen Gäste waren zwischen 15 und 40 Jahre alt. Einsatzkräfte gingen zunächst von 100 Betroffenen aus Wie das Deutsche Rote Kreuz zudem mitteilt, gingen die Einsatzkräfte anfänglich von bis zu 100 Betroffenen aus. Deswegen seien auch der Sanitäts- und Betreuungsdienst des Katastrophenschutzes alarmiert worden. Glücklicherweise stellte sich vor Ort dann aber heraus, dass die Anzahl der Verletzten doch deutlich geringer war, so das DRK. "Für uns als DRK verlief der Einsatz reibungslos und in guter Zusammenarbeit mit den anderen Hilfsorganisationen und der Feuerwehr", resümiert DRK-Sprecher Philipp Köhler. "Wir sind froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist und das Gebäude nicht evakuiert werden musste." Grund für Streit noch unklar Warum die beiden Jugendlichen derart aneinandergeraten sind, wird laut Polizei noch ermittelt. Auch über mögliche strafrechtliche Konsequenzen konnte eine Sprecherin derzeit noch keine Aussage machen. Wer Hinweise zu dem Streit und dem Verlauf geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Kreuznach zu melden. Rheinland-Pfalz SWR Aktuell - der Morgen in Rheinland-Pfalz Jetzt abonnieren: Newsletter mit RLP-Nachrichten am Morgen Noch vor dem Frühstück auf Stand sein? Mit dem neuen Newsletter "SWR Aktuell - der Morgen in Rheinland-Pfalz" landen die Top-News und alles Wichtige für den Tag im Mailpostfach.