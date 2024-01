Nach Brand in Bad Kreuznach: 26 Bewohner jetzt in Notunterkünften

Nachdem am Samstag in Bad Kreuznach ein Mehrfamilienhaus gebrannt hatte, ist das Haus jetzt nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner mussten in Notunterkünften untergebracht werden.

Nach Angaben eines Polizeisprechers hat sich die Stadt Bad Kreuznach um die Unterbringung der 26 Bewohner des Hauses in Notunterkünften gekümmert. Das Feuer war am Samstagmorgen im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Laut Polizeibericht mussten mehr als 40 Personen - auch aus den angrenzenden Häusern - ihre Wohnungen sicherheitshalber verlassen. Eine Frau habe einen Nervenzusammenbruch erlitten. Ansonsten sei aber niemand verletzt worden, so die Polizei. Brandursache ist noch offen - Kriminalpolizei ermittelt Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 85 Einsatzkräften vor Ort und konnte verhindern, dass das Feuer auch auf die Nachbarhäuser übergreift. Das betroffene Haus sei allerdings nicht mehr bewohnbar, weil das Löschwasser aus der Dachgeschosswohnung auch in die darunter liegenden Wohnungen gelaufen sei. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa sechs Stunden. Nach Angabe der Polizei ist die Brandursache noch unklar. Die Kriminalpolizei habe nun die Ermittlungen übernommen.