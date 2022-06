In Herxheim steigt das verrückteste Radrennen der Pfalz

Stellen Sie sich vor, der Fußball-Bundestrainer würde nur noch Spieler auf den Platz lassen, die einen ordentlichen Schnurrbart im Gesicht haben. Verrückt? Irre? Absurd? Willkommen zum World-Klapp in Herxheim!

Holger Gockel fällt auf, wenn er durch seine Heimatstadt Speyer radelt: Er fährt ein Klapprad, an das er zwei übergroße Scheinwerfer montiert hat. Am Hinterrad hängt ein falscher Auspuff mit Flammen drauf. In den Speichen steckt eine Spielkarte für den Sound, ein Rattern begleitet ihn, wo er auch hinfährt. Er trägt ein Trikot mit der Aufschrift "World Klapp" und eine Mütze, auf der "Fett am Arsch!" zu lesen steht.

Holger Gockel vom Pfälzer Klappverein mit seinem Klapprad vor dem Dom in Speyer. SWR

Wir haben Fragen....warum ein Klapprad? "Klappräder waren das meistverkaufte Fahrrad der 70er", so Gockel: "Die gab es überall: in Deutschland, in Italien, der DDR... Die sind nicht kaputt zu kriegen. Außerdem sieht man darauf gut aus. Das sind Mädchenmagnete".

Ohne Bart kein Start in Herxheim

Wenn das ein hochgewachsener Mann sagt, der auf einem kleinen Rad sitzt, und eine "Fett am Arsch!"-Mütze trägt, tut man sich etwas schwer damit, das ernst zu nehmen. Zumal es in Gockels Mundwinkeln immer wieder verdächtig zuckt, während er bierernst über den Segen des Klapprads referiert. Dennoch: Die Liebe zu den Kulträdern und den 70er Jahren, die muss echt sein.

Gockel und seine Freunde haben sich zum Pfälzer Klappverein zusammengeschlossen. Jedes Jahr fahren sie ein großes Klapprad-Rennen aus, den World-Klapp. An diesem Samstag ist es wieder so weit, dieses Mal in Herxheim. Teilnahmebedingungen: ein Klapprad und ein Oberlippenbart. Warum der Schnurrbart? "Weil es gut aussieht, natürlich!" Natürlich.

Frauen müssen vorher zum Friseur nach Schifferstadt

Die Vorbilder? Echte Kerle vergangener Tage: Magnum, Schimanski, Burt Reynolds usw. Was heißt das für die Damen, dürfen die nicht antreten? "Wir schließen niemanden aus", so Gockel. Wer keinen Bart hat, müsse zum offiziellen Friseur des Vereins gehen, Rainer Klapp in Schifferstadt (der heißt wirklich so), auf dass dieser dem Bewerber das Unvermögen bestätige, sich einen Bart wachsen zu lassen. In diesem Fall dürfe man auch mit einem angeklebten Schurrbart an den Start gehen.

Man könnte viel über den grandiosen Quatsch schreiben, den die Klapprad-Fans sich ausdenken: Über die Oberlippenbartverordnung zum Beispiel, die sie extra abgefasst haben, oder den Helm mit fest montiertem Schnurrbart aus Stahl, den es beim Rennen zu gewinnen gibt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ein Klappradrennen mit 40 Runden auf einer Sandbahn kein Spaziergang ist. Und dass die Rennen des Vereins unterhaltsame Spektakel sind, die in den Jahren vor Corona in Ludwigshafen und Mannheim jeweils mehrere hundert Zuschauer angezogen haben. In diesem Jahr rechnen sie schon mit mindestens tausend Leuten und haben die Veranstaltung auch entsprechend organisiert, sagt Holger Gockel, für einen Moment aufrichtig ernst. Und warum findet das Rennen dieses Mal in Herxheim statt? Die Antwort kommt ohne Zögern: "Herxheim hat uns das beste Angebot gemacht, und konnte uns als einziger potentieller Veranstaltungsort garantieren, dass es am Renntag regnen wird, damit unsere Klappräder ihre wahre Kraft entfalten können!"

Und im Mundwinkel zuckt es schon wieder.