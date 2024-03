Weltfrauentag in der Pfalz: Das sind die Partys und Events von und für Frauen

Der Internationale Tag der Frauen macht seit 1911 weltweit auf Frauenrechte und Gleichberechtigung aufmerksam. Auch in der Pfalz gibts am Freitag zahlreiche Veranstaltungen.

Im "Haus am Westbahnhof" in Landau läuft ein preisgekrönter Film: "Portrait einer jungen Frau in Flammen" erzählt die Geschichte einer Malerin im Jahr 1770, die den Auftrag hat, eine junge Frau zu malen. Die weigert sich aber - aus Protest über eine Zwangsheirat. Zwischen den jungen Frauen entspinnt sich eine verbotene Liebesgeschichte. Karten für 10 Euro gibt es unter anderem in der Marktapotheke in Landau. Der Film beginnt um 19 Uhr. Der Erlös des Abends geht an die "Terrine" in Landau, die Bedürftigen ein kostengünstiges Essen ausgibt.

Szene aus dem Film Portrait einer jungen Frau in Flammen SWR

Ludwigshafen: Großes Fest mit Tänzen, Live-Musik und Spaß

Ein Frauenfest gibt es im Veranstaltungszentrum "Das Haus" in Ludwigshafen. Ab 15 Uhr treten die "Humanistischen Frauen" mit Musik und Tanz aus Anatolien auf. Feministische Pop-Songs führt Lydia Sprengard auf, Magnolia Machadeo gibt musikalische Kostproben aus der Region des kolumbianischen Pazifiks und Pranita Rottman zeigt indische Tänze. Im Dôme tritt außerdem ab 16 Uhr für kleine Besucher das Duo Minusch auf – ein pfiffiges Clownsduo, das Freude bringen soll. Der Eintritt beträgt einen Euro, die Eintrittsgelder werden an die Kinderhilfe Ukraine gespendet. Kuchen und Getränke gibt's gegen Spenden.

Backen und Frauengespräche im "Haus der Jugend" in Landau

Welche Frauenthemen beschäftigen ältere und jüngere Frauen gleichermaßen? Was hat sich geändert? Was ist gleich geblieben? Was wünschen sich junge Frauen für die Zukunft und welche Tipps haben die Älteren? Ein Generationen übergreifendes Gespräch gibt es am Freitag um 14 Uhr im "Haus der Jugend" in Landau. Dabei wird nebenbei gebacken.

Abends heißt es dann im Haus am Südstern: "Wir lassen es krachen" - ab 18:30 Uhr kann zu den Beats der 1970er, 80er und 90er getanzt werden. Die Frauen-Power-Party kostet 5 Euro Eintritt.

In der Halle 101 in Speyer heizt die Frauenband FAMDÜSAX ein SWR

Frauen-Party in der Halle 101 in Speyer

Gefeiert wird der Weltfrauentag auch in der Halle 101 in Speyer. Los gehts ab 18:30 Uhr mit einer Frauen-Band. Bis 2 Uhr in der Früh kann hier getanzt und gefeiert werden - auch Männer dürfen mitgebracht werden. Von jeder verkauften Eintrittskarte geht eine Spende in Höhe von einem Euro an ein Mädchenprojekt in Sri Lanka.

Rhein-Pfalz-Kreis: Begegnungen und nachhaltige Mode für Jung und Alt

Im Rhein-Pfalz-Kreis legt man mit dem Frauentag gleich in der Früh los: um 9:30 Uhr gibt es im Seniorentreff in Mutterstadt ein Frauenfrühstück. Ausgerichtet wird es von den Mutterstadter Landfrauen. Auch hier sollen die Generationen übergreifende Gespräche im Fokus stehen.

Zum Welfrauentag veranstaltet das Pfarrzentrum St. Jakobus in Schifferstadt eine Kleidertauschparty. Ab 17 Uhr geht die Tauschbörse los. Jeder darf 20 Teile mitbringen und sie gegen 20 neue Lieblinge eintauschen. Denn - so die Veranstalter - Nachhaltigkeit beginnt im Kleiderschrank. Der Eintritt ist frei.