Was geschah mit Robin in Bobenheim-Roxheim? Staatsanwaltschaft wertet Videos aus

Nach dem Tod des 19-jährigen Robin in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) hofft die Staatsanwaltschaft nun auf neue Erkenntnisse aus der Auswertung von Videos. Robin war in der Nacht auf Samstag im Gleisbett gefunden worden.

Die Ermittler hoffen, dass die Videos aus Überwachungskameras Aufschluss darüber geben, was sich in der Nacht vom 3. auf den 4. November in der S-Bahn und am Bahnhof Bobenheim abgespielt hat, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber.

Der 19-Jährige war nach Angaben von Freunden und Familie vom hessischen Bensheim nach Worms unterwegs, hatte aber eine Station zu früh den Zug in Bobenheim verlassen. Die Gründe dafür sind nach wie vor unklar und rätselhaft. Bis alle Ergebnisse aus Obduktion und Videoüberwachung vorliegen, könnte es eine Weile dauern.

Staatsanwaltschaft Frankenthal: Mehrere Hinweise eingegangen

Aus der Bevölkerung gebe es Hinweise, zu denen sich die Staatsanwaltschaft jedoch noch nicht äußert. Robin hatte am vergangenen Freitag mit Fußballfreunden in Bensheim gefeiert und war danach nach Worms aufgebrochen.

Für den Vater von Robin sind die Hintergründe für den Tod seines Sohnes unerklärlich, berichtete die Tageszeitung "Mannheimer Morgen" am Mittwoch. Darin heißt es, der Vater vermute, dass da etwas nicht stimme. Er berichtet auch, dass Robins Freundin ihn in Worms erwartet hatte und er sie bestimmt per Handy angerufen hätte, wenn er versehentlich falsch ausgestiegen wäre. Außerdem wundert es den Vater, dass die Leiche seines Sohnes nicht etwa in Richtung Worms auf dem Gleisbett gefunden wurde, sondern in der entgegengesetzten Richtung. Einen Suizid schließt der Vater aus.

Fassungslosigkeit und Trauerbekundungen in den sozialen Medien

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal bestätigte die Berichterstattung im Mannheimer Morgen. Die Behörde hält es für unwahrscheinlich, dass der Jugendliche sich das Leben nahm. "Wir ermitteln in alle Richtungen", so Hubert Ströber.

Unterdessen gibt es im Internet zahlreiche Beileids- und Trauerbekundungen. So schreibt beispielsweise der SV Winterkasten, zum Tod von Robin, der in der 2. Mannschaft des SV Lindenfels (Kreis Bergstraße) kickte auf seiner Homepage:

Die SG (Spielgemeinschaft) Lindenfels/Winterkasten im südhessischen Kreis Bergstraße bekundet Familie und Freunden von Robin, der im pfälzischen Bobenheim-Roxheim ums Leben kam, im Internet ihr Beileid. Instragram Account SG Lindenfels/Winterkasten

"Die Nachricht des Todes unseres SG-Spielers Robin lässt uns als SV Winterkasten und SG Lindenfels/Winterkasten fassungslos zurück. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden, aber auch unseren Kameraden vom SV Lindenfels, denen wir in dieser schweren Zeit viel Kraft wünschen. Wir stehen zusammen."