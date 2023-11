per Mail teilen

In Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist am Wochenende ein 19-jähriger Jugendlicher tot neben Bahngleisen aufgefunden worden.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurde der Jugendliche wahrscheinlich in der Nacht von Freitag auf Samstag in einem Industriegebiet von Bobenheim-Roxheim von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Staatsanwaltschaft und Polizei schließen nach bisherigen Erkenntnissen aus, dass es sich um Suizid gehandelt hat.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei drehen sich nun um die Frage, was wann genau passiert ist und welcher Zug möglicherweise beteiligt war.

Jugendlicher tot in Bobenheim-Roxheim aufgefunden: Polizei sucht Zeugen

In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag eine junge männliche Person auf dem Feldweg zwischen dem Bahnhof in Bobenheim-Roxheim und dem Südring beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.