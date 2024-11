Tote Frau nach Brand in Neustadt entdeckt

Am Montag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt an der Weinstraße gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, entdeckten sie im Obergeschoss eine tote Seniorin. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun.

Der Brand im Neustadter Stadtteil Schöntal ist gegen 09:30 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Neustadt mitteilte , haben Nachbarn den Alarm ausgelöst. Sie wurden auf einen piepsenden Rauchmelder aufmerksam und sollen gesehen haben, wie aus einem der Fenster Rauch aufstieg. Als die Feuerwehr die Haustür am hinteren Eingang des Zweifamilienhauses öffnete, sei das Treppenhaus stark verraucht gewesen. Im Obergeschoss entdeckten die Einsatzkräfte dann das Feuer. Dort fanden sie auch die 78-jährige Seniorin. Sie soll dort laut Polizei allein gewohnt haben. Für sie sei jede Hilfe zu spät gekommen, so die Freiwillige Feuerwehr Neustadt. Der Rettungsdienst vor Ort konnte ihr nicht mehr helfen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen. Zunächst hatte die Tageszeitung "Die Rheinpfalz" über den Brand berichtet. Kriminalpolizei und Staatswanwaltschaft ermitteln wegen des Brandes Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gab es zunächst einen Schwelbrand am Boden. Danach breitete sich das Feuer aus. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Seniorin an den Rauchgasen im Schlaf erstickt ist. Auslöser des Brandes könnten brennende Grabkerzen gewesen sein. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei ermitteln weiter zur Brandursache und dem Tod der Frau. Freiwillige Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße Nach Brand: Loch an der Decke Laut der Feuerwehr waren die Balken der Holzdecke stark verbrannt und es gab bereits ein Loch in der Decke. Damit die nicht absackt, haben die Einsatzkräfte nun die Decke provisorisch abgestützt. Das Technische Hilfswerk soll sie nun fachgerecht reparieren. Das Erdgeschoss des Zweiparteienhauses war laut Polizei frisch renoviert worden und war unbewohnt.