Flauschige Oster-Tipps: Was ist los in der Vorder- und Südpfalz?

Vom Schlüpfen kleiner Küken im Bad Dürkheimer Pfalzmuseum bis hin zum Mini-Schweinchen-Kuscheln in Ludwigshafen: Unsere Tipps für die Ostertage.

Die Küken-Ausstellung in Bad Dürkheim ist ein Publikumsrenner. Bis zu 500 Besucherinnen und Besucher pro Tag zählt das Pfalzmuseum an Wochenenden. Nach 20 Tagen im Brutschrank werden am Ostersonntag werden wieder etwa 15 Küken aus den Eiern schlüpfen. Nach zwei Jahren Corona-Pause kann jeder mit dabei sein, falls die Küken es tagsüber aus der Eierschale schaffen. Falls es länger dauern sollte, ist dies auch kein Problem! Am Ostermontag ist das Museum ebenfalls geöffnet und der Eintritt ist frei.

Bereits zum zehnten Mal lädt das Museum alle Interessierten dazu ein, mehr über Eier, Hühner und Brutpflege zu erfahren. Nach zwei Wochen mit viel Publikum im Ausstellungs-Gehege verbringen die Jung-Hennen und Hähne den Rest ihres Lebens dann im Schulbauernhof Gut Hohenberg bei Annweiler.

Der Streichelzoo im Wildpark Rheingönheim in Ludwigshafen stellt an Ostern seinen Neuzuwachs vor: die drei Minischweine Tick, Trick und Track. Neu zu entdecken sind auch drei Dahomey-Rinder, die kleinste Rinderrasse der Welt, sowie zwei Mini-Shetland-Ponys. Der Förderverein des Wildparks veranstaltet nach Voranmeldung am Ostersonntag und Ostermontag die Ostereiersuche mit Maskottchen Nico Nuss, jeweils von 14 bis 16 Uhr.

Die Minischweine Tick, Trick und Track sind der Neuzugang im Streichelzoo im Wildpark Rheingönheim in Ludwigshafen. Stadt Ludwigshafen

Der Freizeitpark in Haßloch hat einen Osterhasen beauftragt, tausende Schokoladeneier auf dem Gelände zu verstecken. Die Schoko-Eier sind nach Angaben der Parkleitung „Made in Pfalz“ von der WAWI Schokoladenfabrik in Pirmasens. Die Aktion läuft von Ostersamstag bis Ostermontag.

Ostereier gehören zu Ostern dazu. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Zooschule hat für Ostermontag im Zoo Landau ein großes Familien-Programm vorbereitet: Es gibt z.B. einen Frühlingsboten-Quiz, und eine „Mitmach-Ausstellung“ rund um eierlegende Arten im Tierreich. Das Zooschulteam informiert über Kaninchenhaltung und bietet hautnahen Kontakt zu Tieren, die in Terrarien leben. Dazu gibt es am Ostermontag von 11 bis 17 Uhr Waffeln und Getränke.

Der Osterhase hat wohl keine Angst vor Wölfen und macht deshalb auch im Wild- und Wanderpark in Silz Station. Es gibt Bastelaktionen und alle Gäste sind eingeladen, bei der Osterrallye mit Eiersuche mitzumachen. Zu gewinnen sind Eintrittsgutscheine für das Wildpark-Geburtstagsfest am 23. April.