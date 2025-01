per Mail teilen

Der 16-jährige Hauptverdächtige, der im Dezember geplant haben soll, Schüler der Nordringschule in Landau anzugreifen, muss in der Psychiatrie bleiben. Das hat ein Haftrichter entschieden. Die Schulleiterin äußerte sich gegenüber dem SWR.

Soll der 16-Jährige in Untersuchungshaft kommen oder weiterhin in einer Psychiatrie bleiben? Darüber hat ein Haftrichter am Freitag entschieden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilte, ist der Jugendliche womöglich wegen einer psychischen Erkrankung strafrechtlich nicht voll verantwortlich für die geplante Gewalttat.

16-Jähriger bleibt vorerst in Psychiatrie

Der Jugendliche bleibt vorerst in der Psychiatrie. Außerdem könnte "aufgrund seiner Gefährlichkeit" in einem künftigen Gerichtsverfahren die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt angeordnet werden, hieß es.

Der 16-Jährige soll geplant haben, mehrere Schüler der Landauer Nordringschule im Dezember anzugreifen. Er soll versucht haben, zwei weitere Jugendliche - einen 15-jährigen Schüler und eine 16-jährige Schülerin der Schule - dazu zu überreden, sich an der Tat zu beteiligen. "Zum geplanten Tatablauf gab es nach den ersten Ermittlungen mehrere zum Teil unkonkrete Vorüberlegungen", so die Staatsanwaltschaft Frankenthal. Mehr Details teilten die Ermittler nicht mit.

Nordringschule Landau: Keine Hinweise auf religiöse oder politische Motive

Warum die Schüler eine Gewalttat planten, ist noch unklar. Allerdings liegen bislang laut Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf ein religiöses oder politisches Motiv vor. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden hat sich der 16-Jährige bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die Nordringschule in Landau. Mehrere Jugendliche haben hier offenbar einen Angriff auf ihre Mitschüler geplant. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Das Wichtigste: Es besteht aktuell keine Gefahr.

Zwei Jugendliche vom Unterricht ausgeschlossen

Die anderen beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen wurden fürs Erste vom Unterricht ausgeschlossen. Am Donnerstag teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass die Jugendlichen offenbar vorhatten, andere Schüler zu töten.

Polizei unterstützt Nordringschule in Landau

Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren, so die Staatsanwaltschaft. Außerdem stehe die Polizei im engen Austausch mit der betroffenen Nordringschule, den Jugendämtern und den Eltern der Tatverdächtigen.

Schuldirektorin äußert sich

Unterdessen hat sich erstmals auch die Schulleiterin der Nordringschule Katharina Wirtz dem SWR gegenüber geäußert. Seit dem Schulstart in dieser Woche sind Polizisten an der Schule, die Fragen der Schüler beantworten und für ein Sicherheitsgefühl sorgen sollen. Schuldirektorin Katharina Wirtz sagte dem SWR, die Schule fühle sich dadurch "sehr gut unterstützt". Das Wichtigste sei, dass die Schule für die Schülerinnen und Schülern weiterhin ein "sicherer Ort"ist.

Unter anderem habe man auch eine Sprachregelung getroffen, wie man auch jüngeren Schülern die Situation kindgerecht erklärt. "Auch wenn keine Gefahr mehr besteht, ist das eine Krisensituation, die uns auch in den kommenden Wochen noch beschäftigen wird", so Wirtz.

Infos zur Nordringschule in Landau

Die Nordringschule ist eine Schule für Kinder mit Förderbedarf. Man verstehe sich als Schule für individuelle Förderung, heißt es auf der Homepage der Schule. Die Klassen werden demnach eher klein gehalten, in einer Größenordnung von 10 bis 14 Schülern. Teilweise werden die Klassen auch von zwei Lehrern im Team unterrichtet.