Tatort Ludwigshafen: Dreh an Abbruchkante der Hochstraße Süd

Am Montag ist auf der Hochstraße Süd die Szene einer neuen Folge des Tatorts aus Ludwigshafen gedreht worden. Dafür musste die Baustelle für den Neubau einen Tag pausieren.

Die Motoren röhren, über die Hochstraße Süd in Ludwigshafen heizen zwei Autos in einer wilden Verfolgungsjagd. Aber keine echte, denn hier wird eine neue Tatort-Folge gedreht. Die Hochstraße ist seit dem Abriss eines maroden Teilstücks eine Baustelle und endet im Nichts. Hinter der Abbruchkante geht es rund 20 Meter in die Tiefe.

"Eine fulminante Szene", sagt Schauspielerin Lisa Bitter, die Kommissarin Johanna Stern spielt. Was genau gezeigt wird, will die Schauspielerin aber noch nicht verraten. Nur soviel: Die Verfolgungsjagd auf der Hochstraße sei der Showdown der neuen Tatort-Folge ganz am Ende.

Der Dreh auf der Hochstraße Süd war eine Herausforderung für das Tatort-Team. Die Bauarbeiten pausierten einen Tag. SWR

Neubau der Hochstraße Süd pausiert einen Tag

Der aufwändige Dreh hat Auswirkungen auf die Baustelle rund um den Neubau der Hochstraße Süd. Aktuell werden dafür Pfeiler zwischen Konrad-Adenauer-Brücke und Berliner Platz errichtet. Die Hochstraße Süd soll Anfang 2026 wieder befahrbar sein. Für den Dreh mussten die Arbeiten einen Tag pausieren.

"Wir sind natürlich dankbar, dass wir hier drehen dürfen", sagt Schauspielerin Ulrike Folkerts, die Kommissarin Lena Odenthal spielt. "Eine abgebrochene Brücke, das Bild ist wirklich mega und liefert für unseren Film das beste Ende überhaupt."

Die Schauspielerinnen des Ludwigshafener Tatorts Ulrike Folkerts (links) und Lisa Bitter. SWR

Aufwändiger Dreh an der Abbruchkante

Nur ein Drehtag ist für diesen Tatort in Ludwigshafen eingeplant. Und der sei sehr kompliziert, betont Produktionsleiterin Birgit Simon: "Wir können nicht einfach mit unserem ganzen Team auf die Brücke fahren."

Auf der Hochstraße fährt ein Fahrzeug herum, um Teile der Film-Crew zu den verschiedenen Drehorten zu bringen. Von drinnen merkt man die Enge. Der Fahrer muss vorsichtig rangieren, oft direkt an ungesicherten Kanten der Hochstraße. Dabei darf er nicht in ein Kamerabild hereinfahren. "Wir haben keine Wendemöglichkeiten, es geht rechts runter und vorne ist eine Abbruchkante", so Simon. Das sei eine Herausforderung.

Vor fünf Jahren fuhren hier täglich tausende Fahrzeuge. Die Hochstraße Süd mit Blick auf die weiße Pylonbrücke. SWR

Tatort-Regisseur: "In jedem guten Film gibt es Hochstraßen"

Für den Ludwigshafener Tatort ist die unfertige Hochstraße eine perfekte Kulisse, so Regisseur Danquart. "Ich glaube, jeder in Ludwigshafen kennt diese Brücke und in jedem guten Film gibt es Hochstraßen, wo Filme enden."

Der 82. Tatort aus Ludwigshafen soll im Herbst 2025 erscheinen.