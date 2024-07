Mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt treten das ganze Wochenende in den Straßen von Ludwigshafen auf. Das Straßentheaterfestival lockt immer viele Besucher in die Stadt.

Es ist das 23. Straßentheaterfestival in Ludwigshafen, das am Freitagnachmittag begonnen hat. Bereits am Mittag war die erste Künstlertruppe in den Straßen von Ludwigshafen unterwegs: "Playscape Deluxe". Auf 70 Quadratmetern können Kinder auf riesigen Bällen und Kissen klettern. Das Ganze wird von einem großen Netz zusammen gehalten. Es gibt sieben Orte in der Stadt, wo Künstlerinnen und Künstler auftreten, Tanz, Musik, Theater, Akrobatik - alles verschmilzt bei diesen ungewöhnlichen Acts.

"Playscape Deluxe" in Ludwigshafen SWR

Fahrradballett zur offiziellen Straßentheaterfestival-Eröffnung

Offiziell eröffnete das Festival am Freitagabend das Fahrradballett der französischen Gruppe "La Bande à Tyrex" auf dem Platz der Deutschen Einheit bei der Rhein-Galerie. An den verschiedenen Spielorten in Ludwigshafen präsentieren in den kommenden beiden Tagen die Künstlertruppen - unter anderem aus Belgien, Chile, Finnland und Deutschland - ganz unterschiedliche Inszenierungen: Riesenseifenblasen, die an den Rheintreppen in den Himmel steigen, Seilakrobatik in schwindelnder Höhe, aus einer gehäkelten Kulisse recken sich Arme und Beine und Körper, und bilden so ein sich bewegendes Fantasie-Kunstwerk, "irgendwo angesiedelt zwischen Korallenriff und psychedelischem Fiebertraum“, heißt es im Programmheft.

Ein Akrobaten-Duo musste absagen. Einer der Künstler hat sich verletzt. Dafür ist kurzfristig ein Künstler aus der Schweiz eingesprungen, der ein großes Karrussell in die Straßen von Ludwigshafen stellt. Wie ein Fährmann treibt er es von außen mit einem Stecken an und bittet die Besucher, Platz zu nehmen.

Das Wetter könnte vielleicht besser, aber die Show ist atemberaubend: das Straßentheaterfestival 2024 am Freitag in Ludwigshafen SWR

Party auf dem Lutherplatz

Neu ist in diesem Jahr eine große, gemeinsame Party für Kunstschaffende und Publikum auf dem Lutherplatz. Neu ist auch: Die Besucher können über einen QR-Code im Programmheft abstimmen, welche Künstlertruppe das Highlight in diesem Jahr für sie war. Die Gewinner bekommt den "Straßen-Ludwig" verliehen - eine Skulptur des Ludwigshafener Künstlers Immanuel Eiselstein.

Das Festival in Ludwigshafen dauert bis zum Sonntagabend. Der Eintritt ist kostenlos. Wer das Festival unterstützen möchte, kann an einem der Infostände ein Festivalbändchen für fünf Euro kaufen. Das komplette Programm kann unter anderem hier runtergeladen werden.