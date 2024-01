per Mail teilen

Ein Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn hat für Behinderungen bei der Rhein-Haardt-Bahn gesorgt. Die Bahn war auf der Strecke zwischen Bad Dürkheim und Ludwigshafen aus den Gleisen gesprungen.

Der Unfall passierte am Dienstagmorgen um kurz nach 8 Uhr. Eine Autofahrerin war über den beschrankten Bahnübergang bei Fußgönheim gefahren. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kam, ist noch nicht ermittelt. Die Bahn entgleiste und musste aufwändig wieder in die Schienen gehoben werden. Dazu hatte die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) eine spezielle Abschlepp-Bahn an die Unfallstelle gebracht. Die Bergung der Bahn und des Autos dauerte mehrere Stunden. Auch das Auto musste laut Polizei mit einem Kran aus dem Gleis geborgen werden.

Es muss auch geprüft werden, ob das Gleis beschädigt wurde. SWR

Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bei dem Unfall war die Autofahrerin verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Ärzte kümmerten sich um die verletzte Frau. Ob sie mit dem Hubschrauber auch in eine Klinik gebracht wurde, ist nicht bekannt. Der Straßenbahnfahrer oder Fahrgäste wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Einige standen kurze Zeit unter Schock.

Erstatzbusse auf gesperrten Straßenbahn-Abschnitt

Die Strecke wurde zwischen Ellerstadt Ost und Ludwigshafen Oggersheim gesperrt. Auf dem gesperrten Teilstück waren Ersatzbusse im Einsatz. Das sorgte für längere Fahrzeiten. Die Straßenbahn wurde wieder erfolgreich zurück ins Gleis gesetzt. Das Gleis hat nach Angaben einer RNV-Sprecherin keine gravierenden Schäden, sonst wäre der reguläre Betrieb nicht wieder aufgenommen worden. Dennoch werde sicherlich ein Trupp zur Instandsetzung sich die Unfallstelle noch einmal anschauen, denn es gebe kleinere Beschädigungen. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf bis zu 130.000 Euro.