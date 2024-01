Bahnstreik in Pfalz: Bahnhof in Landau trotz Kälte zu - Pendler sauer

Die meisten Pendler und Bahnreisende in der Pfalz waren am Mittwoch vorbereitet auf den Bahnstreik. In Landau waren Reisende vor allem sauer, weil der Bahnhof trotz Kälte geschlossen war.

"Dass der Bahnhof hier in Landau geschlossen ist bei der Kälte, das ist natürlich für alle, die hier warten, nicht gerade toll", sagte Berufspendler Andreas Schmitt. Er fährt täglich aus Landau nach Mannheim zur Arbeit. Wegen des Streiks wartet er bereits seit einer Stunde auf den Regionalexpress: "Ich stehe jetzt schon eine Stunde, weil der Regionalexpress um 07:22 Uhr gar nicht gekommen ist. Da kommt auch keine Ansage oder sonst irgendwas."

Viele Pendler haben Verständnis für Streik

Auch Christoph, der seinen Nachnamen nicht nennen will, pendelt täglich von Rohrbach nach Landau. Die Situation sei belastend für alle Betroffenen. "Ob ich mit dem Zug da hinkomme, wo ich hin will, weiß ich jetzt noch nicht." Für die Lokführer hat er dennoch Verständnis.



Ein junger Pendler ist am Mittwoch auf dem Weg von Bad Bergzabern in der Südpfalz nach Ludwigshafen: "Eigentlich hätte ich schon um 08:30 Uhr in Ludwigshafen sein sollen, aber das hat sich erledigt." Er wird jetzt erst eine Stunde später bei der Arbeit sein. "Aber ich verstehe die Hintergründe. Die Lokführer wollen auch mehr Geld für das, was sie arbeiten. Für das was sie machen und die Verantwortung, die sie tragen, verdienen sie echt zu wenig."



Regina Kessler pendelt von Landau nach Godramstein: "Man muss halt mit den Bussen fahren. Manchmal muss man da eine Stunde warten, weil da nichts mehr fährt. Mir gings auch schon ein paar Mal so, dass ich da stand und der Zug ist einfach nicht gekommen!"

Worum geht es den Lokführern?

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) fordert unter anderem eine Reduzierung der Arbeitszeit im Schichtdienst von 38 auf 35 Stunden in der Woche bei vollem Lohnausgleich. Dazu verlangt die GDL 555 Euro mehr im Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro.