GDL-Streik: Diese Züge fahren rund um Koblenz

Wieder streiken die Lokführer – dieses Mal von Mittwochmorgen bis Freitagabend. Hier gibt es die Übersicht, welche Züge rund um Koblenz fahren und welche nicht.

Grundsätzlich gelten die gleichen Einschränkungen, wie schon bei den letzten beiden Streiks im Dezember und November. Das heißt: Wieder fallen die meisten Verbindungen komplett und ersatzlos aus. Wie beim letzten Mal auch gibt es aber Ausnahmen. Der Streik beginnt am frühen Mittwochmorgen um 02:00 Uhr und endet am Freitagabend um 18:00 Uhr. Erfahrungsgemäß werden sich die Behinderungen noch bis in den Samstag hinein ziehen.

Viele Ausfälle im Nah- und Regionalverkehr

Laut Notfahrplan der Deutschen Bahn fallen folgende Züge im Streik-Zeitraum komplett aus:

RE 8 (Koblenz - Mönchengladbach)

RB 23 (Mayen - Limburg (Lahn))

RE 25 (Koblenz - Gießen)

RB 38 (Kaisersesch - Andernach)

Lediglich zu Teilausfällen kommt es bei der RB 27 (Koblenz - Mönchengladbach) und der RB 81 (Koblenz - Trier). Hier fahren die Bahnen im Zwei-Stunden-Takt.

Beim RE 2 (Koblenz - Frankfurt) und dem RE 1 (Koblenz - Mannheim) bleibt es wie bei den vorherigen Streiks beim Regelfahrplan. Allerdings entfällt beim RE 1 der Streckenabschnitt zwischen Koblenz und Saarbrücken.

Einige private Anbieter werden nicht bestreikt

Bei den privaten Bahnanbietern in der Region ist die Lage unterschiedlich, weil nicht alle Unternehmen bestreikt werden. Nicht direkt vom Streik betroffen ist etwa VIAS, also die RB 10 (Neuwied - Frankfurt). Nach Angaben des Unternehmens fährt die Regionalbahn deswegen grundsätzlich planmäßig, indirekte Auswirkungen durch den Streik sind aber möglich.

Das gilt auch für den RE 5 (Koblenz – Oberwesel), der vom Anbieter National Express betrieben wird. Anders als bei den letzten Streiks gibt es hier allerdings die Besonderheit, dass der RE 5 aktuell nur zwischen Koblenz und Remagen fährt, weil es im weiteren Streckenverlauf Baumaßnahmen gibt.

Fahrgäste haben die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits im Laufe des Mittwochs, 15. November früher zu fahren. Die Bahn empfiehlt, dann bereits früh am Tag loszufahren, um vor Streikbeginn um 22 Uhr am Zielort zu sein.

Tickets für Fahrten am Mittwoch und Donnerstag können auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.

Die City-Funktion ist allerdings nicht von der Kulanz erfasst. Am neuen Reisetag muss eine Fahrkarte für den ÖPNV vor Ort erworben werden.

Die Zugbindung bei Sparpreisen und Super Sparpreisen ist aufgehoben. "Die Fahrkarte gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung", heißt es.

Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Wenn der Zug ausfällt, können Gäste sich den Fahrpreis erstatten lassen.

Im Regionalverkehr gilt: Wer über eine Fahrkarte für RE, RB, IRE und S-Bahn verfügt, aber Züge des Fernverkehrs wie IC/EC oder ICE nutzen muss, muss zunächst die zusätzlich erforderliche Fahrkarte bezahlen. Die Kosten werden später erstattet. Dies gilt nicht für erheblich ermäßigte Fahrkarten wie das Deutschlandticket oder Länder-Tickets.

Internationale Tickets: Die Kulanzregelung der Ticketnutzung zu einem früheren Zeitpunkt gilt ebenfalls für Reisende mit internationalen DB Tickets, und zwar sowohl für die Fahrt ins Ausland als auch für Reisen vom Ausland nach Deutschland oder durch Deutschland im Transit. Die Zugbindung ist aufgehoben.

Etwas anders sieht es beim privaten Unternehmen Trans Region aus, welches auch direkt bestreikt wird. Für die Mittelrheinbahn, also den RB 26 (Mainz - Köln), geht der Anbieter deswegen von massiven Störungen aus. Einen Notfahrplan gibt es laut Unternehmen bislang nur für Mittwoch und Donnerstag: Demnach fährt die RB 26 zwischen Mainz und Koblenz im Stundentakt, mit Ausfällen alle drei Stunden. Zwischen Koblenz und Remagen fallen alle Bahnen aus. Und zwischen Remagen und Brühl fährt die Mittelrheinbahn wieder im Stundentakt.

Längere Züge im Fernverkehr

Auch der Fernverkehr wird deutlich ausgedünnt. Nach Angaben der Bahn fallen viele Verbindungen aus, Fahrgäste sollen vor Fahrtantritt unbedingt checken, ob ihr Zug betroffen ist.

Immerhin: Die Bahn will die Kapazität der Züge erhöhen, also längere Züge einsetzen, um mit den wenigen Verbindungen so viele Fahrgäste wie möglich zu transportieren.