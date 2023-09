per Mail teilen

Die Stadt Ludwigshafen will die Gebühren für Anwohnerparken ab Oktober von bisher rund 30 Euro pro Jahr auf 180 Euro anheben. Dem hat am Montagabend der Stadtrat zugestimmt.

Die Stadtverwaltung beschreibt in ihrer Sitzungsvorlage, dass das Parken für die Ludwigshafener Bewohner in bisher 20 verschiedenen Parkzonen mit 30 Euro viel zu günstig sei, so günstig, dass viele Wohnviertel völlig zugeparkt seien.

Die Stadtverwaltung drückt es so aus: Die Gebühr entfalte keine steuernde Wirkung, sondern "führt dazu, dass die Verkehrsüberwachung vor der Autoflut kapituliert, Rettungskräfte schlecht an ihren Einsatzort gelangen und die Fußgänger*innen und Radfahrer*innen in ihrer Sicherheit gefährdet sind."

Der Stadtrat Ludwigshafen stimmte am Montag der Erhöhung der Gebühren für das Anwohnerparken zu. Kritik kam von der Linksfraktion. Sie nannte die Anhebung auf 180 Euro eine soziale Ungerechtigkeit, denn sie treffe besonders sozial schwache Menschen. SWR

Ludwigshafen will Parken in der City neu gestalten

Dabei ist der Stadtverwaltung klar: höhere Gebühren für Anwohnerparken allein helfen nicht, die vielen Autos aus den innerstädtischen Wohnvierteln zu vertreiben. Ein neues "Parkraumkonzept" muss her. Das soll dafür sorgen, dass in den Wohngebieten der Innenstadt künftig ausschließlich Anwohner parken. Pendler, Geschäftskunden und andere Besucher sollen dagegen die Ludwigshafener Parkhäuser, Tiefgaragen und öffentliche Parkplätze nutzen, so die Idee.

Falschparker machen sich in Bewohnerparkzonen breit

Für das neue Konzept hatte die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben auch eine Verkehrszählung durchgeführt. Das Ergebnis: Es gab sehr viele Falschparker in allen Wohnvierteln mit Bewohnerparkzonen in der Innenstadt. Die Stadtverwaltung nennt hier als ein Beispiel den Stadtteil Friesenheim: "BASF-Mitarbeiter nutzten zu Lasten der Bewohner den öffentlichen Parkraum im Umfeld von Tor 3 und 5".

Ludwigshafen will mehr Personal für Parkplätze und Kontrollen

Klar scheint aber auch: Ludwigshafen hat überhaupt nicht genug Mitarbeitende, weder im Ordnungsamt noch bei den Wirtschaftsbetrieben (WBL), um das neue geplante Parkraumkonzept umzusetzen. Das macht die Sitzungvorlage deutlich. Denn das Konzept beinhaltet neben dem Schaffen neuer Parkflächen für die Bewohner auch regelmäßige Kontrollen von Verstößen und zwar täglich von 7 Uhr bis 23 Uhr.

Deshalb will die Stadtverwaltung auf der Stadtratssitzung am Donnerstag auch grünes Licht für mehr Personal im Ordnungsamt und dem WBL geben lassen und zusätzlich eine neue Stelle schaffen, die das Ganze organisiert und umsetzt.

Neues Gesetz des Landes macht's möglich

Ein neues Gesetz, das zum 1. April in Kraft trat, ermöglicht nun auch der Stadt Ludwigshafen eine eigene Gebührenordnung für die Anwohnerparkausweise zu erlassen. Dabei kann die Stadt erstmals den kompletten Unterhalt für die öffentlichen Parkplätze, für Parkscheinautomaten, Personal etc. mitberechnen. Ludwigshafen führt hier jährliche Kosten von rund einer halbe Million Euro für den Unterhalt an.

Neben einer Anhebung der Gebühr für das Anwohnerparken auf 180 Euro pro Jahr, will die Stadt künftig auch die Zahl der Karten, die Anwohner an Besucher weitergeben können, begrenzen. Und zwar auf knapp 50 pro Jahr, die für 40 Euro erhältlich sein sollen. Zudem soll das kostenlose Parken für E-Autos wegfallen.