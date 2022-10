Erster Spatenstich: Stadtklinik Frankenthal bekommt neuen Anbau

An der Stadtklinik Frankenthal beginnen heute offiziell die Arbeiten für einen neuen Anbau. Das Land fördert das Projekt mit rund 30 Millionen Euro.

© Architekten Sander Hofrichter

Durch den neuen Anbau soll die Klinik auf einen Standort konzentriert werden. Die Tagesklinik, die sich bisher an einem anderen Standort in Frankenthal am Metznerpark befindet, soll in den Neubau ziehen, so die Stadt Frankenthal.

Im Erdgeschoss des Anbaus soll die Gerontopsychiatrie und die Allgemeinpsychiatrie untergebracht werden. Im ersten Obergeschoss die Psychotherapie und die Suchtstation. Im zweiten Obergeschoss soll die Geriatrie und ein Mutter-Kind-Zentrum einziehen mit Geburtsklinik.

Land fördert den Klinik-Anbau

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt den Ausbau und die Modernisierung der Stadtklinik nach Angaben der Stadt Frankenthal mit 30 Millionen Euro. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte im Februar den Förderbescheid übergeben.

Vorbereitungen für den neuen Klinikbau schon im Sommer

Bereits im Sommer wurde die Baustelle vorbereitet, Bäume wurden gerodet, Erdarbeiten vorgenommen und der Klinikteich trockengelegt. Insgesamt werden rund 80 Millionen Euro in drei Bauabschnitten investiert, heißt es von der Stadt. Die Einweihung ist für den Sommer 2025 geplant.

Die Frankenthaler Stadtklinik hat rund 700 Mitarbeiter. Für Patienten stehen 330 Betten zur Verfügung, darunter zwölf Intensivbetten.