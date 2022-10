per Mail teilen

Die Krankenhäuser in der Vorder- und Südpfalz haben nur noch wenig Kapazitäten auf ihren Intensivstationen. Nach SWR-Informationen sind von den rund 200 Betten aktuell nur noch knapp 20 Betten frei.

In Speyer, Landau und Neustadt gab es Anfang der Woche keine freien Intensivbetten mehr. Allerdings könne sich das täglich ändern, teilte eine Sprecherin des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer und des Evangelischen Krankenhauses in Bad Dürkheim mit.

Speyer: Hohe Auslastung jahreszeitlich bedingt

Dass die Intensivstationen so stark belegt sind, ist aber nicht ungewöhnlich: Auch in den vergangenen Jahren habe es zum Herbst hin eine hohe Auslastung der Intensivbetten gegeben, so die Sprecherin der beiden Krankenhäuser. Im Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim versorge man im Moment allerdings mehr Patienten intensivmedizinisch als im Oktober 2021.

Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer SWR

Klinikum Ludwigshafen: "Situation ist typisch für den Herbst"

Auch das Klinikum Ludwigshafen teilte auf SWR-Anfrage mit, dass die Intensivkapazitäten sich auf einem für diese Jahreszeit üblichen Niveau befänden. Alle Operationen könnten noch planmäßig stattfinden und auch die Notfallversorgung sei sichergestellt.

Grund für die vielen Intensivfälle im Herbst sind nach Auskunft der Pfälzer Kliniken vermehrte schwere grippale Infekte und Atemwegserkrankungen.

Intensivstationen in der Pfalz nicht wegen Corona ausgelastet

Anders als im Herbst 2021 melden die Krankenhäuser in der Pfalz nur wenige Covid-Patienten auf ihren Intensivstationen. Stand Montag waren es demnach weniger als zwanzig Corona-Patienten.

Das Klinikum Ludwigshafen berichtet zwar von einem leichten Anstieg an Covid-Patienten, auch auf der Intensivstation. Mehrheitlich seien es aber Patienten, die mit und nicht wegen Corona behandelt würden. Das heißt, sie sind zwar momentan an Corona erkrankt, aber wegen anderer Erkrankungen oder Operationen im Krankenhaus.

Das Klinikum Ludwigshafen. SWR

Speyer: Nur vorübergehend keine freien Intensivbetten

Die Belegung der Intensivstationen schwanke stark, so dass auch immer wieder freie Betten zur Verfügung stünden, so die Sprecherin der beiden evangelischen Krankenhäuser in Speyer und Bad Dürkheim.

Die Rettungsdienste versuchen auf andere Krankenhäuser auszuweichen, sollten kurzfristig in einer Klinik keine Betten mehr auf der Intensivstation frei sein.

Klinikum Ludwigshafen erwartet Anstieg an Covid-Infektionen

Was einigen Pfälzer Kliniken zu schaffen macht, ist der hohe Krankenstand bei Personal. Das Klinikum Ludwigshafen rechnet damit, dass die Ausfallquote beim Personal in den kommenden Wochen weiter steigen wird. Das sei zwar aufgrund der für die Jahreszeit typischen Infekte keine Überraschung, so eine Sprecherin.

Allerdings sei auch zu erwarten, dass wieder mehr Mitarbeitende wegen Covid ausfallen. Absehbar sei auch ein allgemeiner Anstieg der Corona-Patienten, auch auf den Intensivstationen. In Kombination mit den Personalausfällen werde sich der Druck auf die medizinische Versorgung voraussichtlich erhöhen, so das Klinikum Ludwigshafen.